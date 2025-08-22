রসালো রসায়নের রসিক রসায়নবিদদের রোজনামচা—চতুর্থ পর্ব

রসালো রসায়নের রসিক রসায়নবিদদের রোজনামচা—চতুর্থ পর্ব
৯.
লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর থেকে পর্যাপ্ত চেষ্টায় আশানুরূপ ফল আসে। আমাদের লক্ষ্য আমেরিকায় রসায়ন বিভাগের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে আত্মার বন্ধন তৈরি করা। আত্মার বন্ধনে মানুষ একতাবদ্ধ হয়। আর একতাবদ্ধতা দেয় শক্তি, শান্তি এবং সমাজে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা। নিজ নিজ সীমাবদ্ধতার একগুঁয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিকভাবে একতাবদ্ধ হতে মিলনমেলার বিষয়ে আমরা সচেতনতা তৈরি করি। আমেরিকায় বসবাসকারী রসায়নবিদদের সঙ্গে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসকারী ফেলো গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে ফোনে কথা বলি, ই–মেইল করি, মেসেঞ্জারে টেক্সট করি। উপরন্তু নিজ আগ্রহে গাড়ি করে ছুটিয়েছি নিউইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস, কানেক্টিকাট, রোড আইল্যান্ড, পেনসিলভানিয়া, মেরিল্যান্ড, নিউ জার্সি প্রদেশগুলোতে। রসায়নের এই গ্রাজুয়েটরা একতাবদ্ধতায় অত্যন্ত আগ্রহী, সবার কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। সিনিয়র, সহপাঠী, জুনিয়র সবাই দারুণ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
১০.
দীর্ঘ সময় যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে এ বছর ২০২৫–এর ২৬ জুলাই পেনসিলভানিয়াতে অনুষ্ঠিত হলো ঢাবি রসায়নবিদদের সংগঠন ডিইউসিএএ বা ডুকা অ্যালামনাইয়ের মিলনমেলা ও পিকনিক। ফিলাডেলফিয়া শহরের অদূরে লোয়ার পার্কিওমেন ভ্যালি পার্কে ছিল এই বিশাল আয়োজন। এতে রসায়নবিদদের পরিবারসহ উপস্থিত হয়েছিলেন ৯০ জন, যেখানে ৬০ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং বাকিরা কচিকাঁচা সন্তান। নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, ডেলাওয়ার, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়াসহ ছয়টা অঙ্গরাজ্য থেকে রসায়নবিদেরা আত্মার টানে ছুটে এসেছিলেন অনসাইটে মিলনমেলায়।
আমেরিকা খুব বড় দেশ, যেকোনো অ্যালামনাইয়ের মিলনমেলায় অনসাইটে উপস্থিতি সবার সম্ভব নয়। কিন্তু আশার কথা এই যে রসায়ন পরিবারের এক বড়সংখ্যক গ্রাজুয়েট ডুকা আয়োজিত মিলনমেলা-২০২৫–এ উপস্থিতির নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, ডেলাওয়ার, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়াসহ ছয়টা অঙ্গরাজ্য থেকে পরিবারসহ আত্মার টানে মিলনমেলায় ছুটে এসেছিলেন ফাহিম ভাই, কামরুল ভাই, রহমান ভাই, মাহবুব ভাই, আমজাদ ভাই, জামাল ভাই, আসাদ ভাই, খবির ভাই, অপু ভাই, সুরভী আপা, মাজহার ভাই, সাদেক, ইভা, আলিম, মুনির, সোহেল, নিলা, সাজ্জাদ, নাজমুল, মনির, সাদিয়া, এমরান, আনন্দ, হাসান, নাদিম, জহুরা, মাহফুজ, জয়সহ কয়েকজনের মা-বাবা। আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসায় যুক্ত হতে এই মিলনমেলা ও পিকনিক তাঁরা এসেছিলেন দূরদূরান্ত থেকে।
১১.
আমেরিকার ছয়টা অঙ্গরাজ্য থেকে আগত প্রায় এক শ মানুষের এই মিলনমেলাকে আনন্দদায়ক করতে আগেই খুব সুন্দর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি মিটিংয়ের মাধ্যমে পিকনিক কমিটি মিলনমেলা-২০২৫ আয়োজনের সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দিনভর মিলনমেলা ও পিকনিকের প্রায় সবগুলো পর্বই সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
ক. পিকনিকের সময় ও স্থান: জুলাই ২৬, ২০২৫। ইস্টার্ন সময় সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা, যদিও পার্ক বুকিং সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা, স্থান পেনসিলভানিয়া প্রদেশের ফিলাডেলফিয়ার অদূরে লোয়ার পার্কিওমেন ভ্যালি পার্ক।
খ. ভেন্যু প্রস্তুতি: সকাল ১০টা থেকে ১০টা ৩০মিনিট: পিকনিক কমিটির উপস্থিতি ও ভেন্যু প্রস্তুতকরণ।
গ. অভ্যর্থনা: সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ১১টা, অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সবার পরিবারসহ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
ঘ. নাশতা বা অ্যাপেটাইজার: বেলা ১১টা থেকে ১১টা ৩০ মিনিট, সবার জন্য নুডলস, সমুচা, কাপ কেক, ডোনাট, মাফিনসহ ইত্যাদির মাধ্যমে আপ্যায়ন।
ঙ. লোগোসহ টি–শার্ট পরিধান ও ফটোশেসন: বেলা ১১টা ৩০মিনিট থেকে দুপুর ১২টা, উপস্থিত সবাইকে টি–শার্ট বিতরণ, তারপর বিভিন্ন গ্রুপে ছবি তোলা।
চ. ফুলেল বরণ ও পরিচিতি: দুপুর ১২টা থেকে বেলা ১টা, সবাইকে বরণ, সিনিয়রদের ফুলেল বরণ, প্রাপ্তবয়স্ক সবার পরিচিতির জন্য বরাদ্দ এক-দুই মিনিট।
ছ. মূল খাবার আপ্যায়ন: বেলা ১টা ১৫ মিনিট থেকে ২টা ১৫ মিনিট, লাঞ্চে কাচ্চি, রোস্ট, কাবাব, সালাদ, পিৎজাসহ অন্যান্য রকমারি দিয়ে আপ্যায়ন।
জ. সন্তানদের খেলাধুলা: বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৩টা ৩০ মিনিট, সঞ্চালক আসাদ, মাহফুজ, জহুরা, ও জয়ের সহোযোগিতায় ছোটদের বিভিন্ন মজার খেলা।
ঝ. প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ও পুরুষের ফান গেম: বেলা ৩টা ৩০ মিনিট থেকে ৪টা, সঞ্চালনায় আসাদ, মাহফুজ, জয়, সুরভী আপা ও ইভা।
ঞ. ডেজার্ট ও চা: বিকেল ৪টা থেকে ৪টা ৩০ মিনিট, সবার পছন্দসই মিষ্টি, তরমুজ, কয়েক রকম স্পেশাল কেক, চা পরিবেশন।
ট. পুরস্কার বিতরণী, বক্তৃতা ও আগামীর ভাবনা: বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট থেকে ৫টা ৩০ মিনিট, ছোটদের সবার জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়া মহিলা-পুরুষের পুরস্কার, এসবের মাঝেমাঝে সিনিয়র কয়েকজনের বক্তব্যসহ অতীত অভিজ্ঞতা ও আগামীর ভাবনা।
ঠ. সমাপনী: বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট থেকে ৬টা ৪৫ মিনিট, অনুষ্ঠান সমাপ্তি করে গোছানো, পরিষ্কার ও বিদায়ের পর্ব—সুখ, শান্তি ও আনন্দ নিয়ে ফিরে যাওয়া।
১২.
ডিইউসিএএ বা ডুকা অ্যালামনাই আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত খবর ‘পেনসিলভানিয়াতে রসায়নবিদদের ডুকা মিলনমেলা-২০২৫’ জুলাই ২৮ তারিখে প্রকাশ করে বরাবরের মতোই প্রথম আলো সত্যিকারের আলোর পথই দেখাল। এতে সমাজে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রতিফলিত হলো। রসহীন ও কাঠখোট্টা বিষয় রসায়নের ব্যবহারিক বিজ্ঞানটা সত্যিকারের রসালো। কর্মজীবী রসায়নবিদেরা পরীক্ষাগারে এ ব্যবহারিক রসায়নটায় মজা পান। কাঠখোট্টা বিষয়ের রসালো রসায়নটাতে রসায়নবিদেরা রসিকতার রস পান বলেই মনে হয়। রসায়নের রস নিয়ে রসায়নবিদেরা হয়ে ওঠেন রসিক। তাই নিজেদের কর্মব্যস্ততা ও পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে রসিকতার মাধ্যমে সবাইকে হাস্যরস দিয়ে আনন্দ–উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে আয়োজিত হয় রসায়ন সন্ধ্যা, রসায়ন মিলনমেলা, কিংবা রসায়ন পিকনিক! আর রসালো রসায়নের রসিক রসায়নবিদদের কথা লেখা হয় এ রকম রোজনামচাতে। শেষ...