দূর পরবাস

কাচের চুড়ির গান

কাজী ফাল্গুনী ঈশিতা
ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
অলংকরণ: মাসুক হেলাল

মন কখনোই চায় না স্বর্ণ বা রুপা

ছোট চুলে হয় না ভালো হাতখোঁপা।

কানে নেই ছিদ্র, দুলেও টানে না,

কেন জানি গলাতে হারও লাগে না।

প্রিয় পুঁতির মালা নিজে নেই গেঁথে,

একটি গয়নাতেই মন ওঠে মেতে।

অত ভালো লাগে না, দোকানেতে যেতে,

মন শুধু আটকায়, কাচের চুড়িতে।

রং আছে, আছে রূপ, সুরেতে ও সেরা,

বারোটি চুড়ি যেন ভালোবাসা ঘেরা।

এক হাতে দুটি রং মিলিয়েই পরি,

বারো নয়, সাতটিতে সাজ শেষ করি।

লাল-সাদা, নীল-কালো, টুংটাং বাজে,

শক্তি জোগায় তারা, মোর নানা কাজে।

এ যেন সাধ্যতেই সবটুকু সুখ

কাচের চুড়ি মানে, হাসিমাখা মুখ।

