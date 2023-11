মানুষের দাম কত—শেষ

‘আমি বলছি না তো! আরে আমি শুনছিলাম। আমার মূল্য ৫ টাকা কীভাবে হলো সেইটা বলছিলেন।’

‘Oh yes, that’s right.’

বাঁধন লক্ষ করেছে, অংশু সিরিয়াস কিছু বললে ঠুসঠাস আমেরিকানদের মতো করে ইংরেজি বলে। বাঙালিরা সাধারণত ব্রিটিশ ইংরেজি শুনতে অভ্যস্ত। অংশু বিষয়টি সামলে নিয়ে বলে, ‘তোমাকে একটা দিক বলা হয়নি। কারণ, ওই দিকটি আমি জানতাম না। এইমাত্র জানলাম।’

বিস্ময়ে বাঁধন জিজ্ঞেস করে, ‘কোন দিকটি?’

‘ক্রেতা বা দরদামকারীর দিকটি। এখানে সজীব হলো দরদামকারী। দেখো, পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের একটি মূল্য আছে। সেই মূল্য স্থান, কাল, পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আগেও বলেছি তোমাকে। তবে দরদামকারী ও জিনিস—এ দুটোরই গুরুত্ব আছে। কারও গুরুত্ব কম বা বেশি নয়।’

‘কী রকম?’

‘জিনিসের যেমন উপযোগিতা আছে, তেমনি জিনিসের দরদামকারীরও যোগ্যতার বিচার আছে। এ যোগ্যতা হলো শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক অবস্থান, জ্ঞান আর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বা আর্থিক ক্ষমতা।’

‘সজীব তো এখন বেশ আয় করে, তাহলে তার ক্রয়ক্ষমতা কি মাত্র ৫ টাকা?’ অভিযোগের সুরে বাঁধন অংশুকে প্রশ্ন করে।

‘বিষয়টা সে রকম না।’

‘তাহলে কী?’

‘বিষয়টা বলতে একটু দ্বিধা হচ্ছে।’

‘আচ্ছা বাবা, বলুন তো। আমি কিছু মনে করব না।’

অংশু সোজা হয়ে বসল। ঘাড় সোজা করে বাঁধনের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, ‘জানো, আমেরিকানদের মধ্যে প্রচলিত উক্তি আছে—Someone’s trash is someone else’s treasure’ অর্থাৎ, এক ব্যক্তির কাছে যা অকেজো, মূল্যহীন তা অন্যের কাছে মূল্যবান।’

‘অনুবাদ করতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।’

‘আবার এমনও হতে পারে যে তুমি বেশ সহজলভ্য। এখানে তোমার মূল্য ও সজীবের স্যাকরিফাইস ৫ টাকার সমতুল্য। সে ক্ষেত্রে ৫ টাকার সমান অর্ঘ্য বা স্যাক্রিফাইসে তোমাকে কেনা বা পাওয়া যাবে, বলেই বিষয়টাকে হালকা করার জন্য অংশু হেসে ফেলল।

‘কী বলেন? ৫ টাকা কোনো অর্ঘ্য হলো? আজকাল মানুষ ভিখারিকেও ৫ টাকার বেশি ভিক্ষা দেয়’, বলেই রেগে এদিক-ওদিক তাকাল।

‘আচ্ছা বিষয়টা তাহলে অন্যভাবে বলি। Say for example, if we turn the table, আমরা যদি টেবিলটা ঘুরিয়ে দিই তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াবে?’

‘মানে কী?’

‘মানে হলো, মনে করো, তোমার জায়গায় সজীব আর সজীবের জায়গায় তোমাকে বসালে কেমন হবে?’

‘কিন্তু আমি তো ওকে অনেক লাভ করি। ও তো আমার এই পরিমাণ লাভ কখনোই করতে পারবে না।’