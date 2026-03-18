নর্থ আমেরিকায় এসএসসি–৮৩ এবং এইচএসসি–৮৫ ব্যাচের বন্ধুদের ইফতার
নিউইয়র্কে বসবাসরত এসএসসি–৮৩ এবং এইচএসসি–৮৫ ব্যাচের বন্ধুদের উদ্যোগে মঙ্গলবার রাতে বেলরোজের সিরাজি করাহী রেস্টুরেন্টে জমকালো এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এক বড় মিলনমেলা। নিউইয়র্কের বিভিন্ন শহর থেকে বন্ধুরা তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই ভেন্যুতে উপস্থিত হন, ফলে পুরো পরিবেশটি হয়ে ওঠে উৎসবমুখর, রঙিন ও উষ্ণতায় ভরা।
অনেক দিন পর একে অপরের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য বন্ধুদের এই উদ্যোগটি সত্যিই প্রশংসনীয়। সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় আমরা সবাই একসঙ্গে সুস্বাদু দক্ষিণ এশীয় খাবার দিয়ে রোজা ভাঙি। নানা ধরনের খাবার গরম গরম পাত্রে সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল, যা আমাদের সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্য ফুটিয়ে ওঠে। সবাই শৃঙ্খলার সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের কাবাবসহ আরও অনেক সুস্বাদু খাবার উপভোগ করেন।
আয়োজকেরা অনুষ্ঠানটিকে সফল ও সবার জন্য আনন্দময় করে তুলতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। আমাদের প্রিয় বন্ধু সৈয়দ করিম লাডলা তাঁর অসাধারণ ফটোগ্রাফি দক্ষতার মাধ্যমে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করে আবারও তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন।
সন্ধ্যার আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয় বন্ধুদের পক্ষ থেকে আজিজকে জন্মদিনের চমক দিয়ে উদ্যাপন করা, যা অনুষ্ঠানে বিশেষ আনন্দ যোগ করে।
প্রবাসী জীবনে এই প্রথম বন্ধুত্ব, স্মৃতি ও আন্তরিকতার এই সুন্দর সন্ধ্যাটি সবার মনে দীর্ঘদিন ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই মাহফিলের সংগঠকরা ভবিষ্যতেও এমন আরও মিলনমেলার আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।