দশ দিন তিন দেশ: চতুর্থ পর্ব
বার্লিন: ইতিহাস, স্মৃতি আর পুনর্জন্মের শহর
মেয়ের পড়াশোনার সূত্রে বার্লিনে আসা। ভ্রমণের এই আনন্দের সঙ্গে তাই একটি পারিবারিক আবেগও জড়িয়ে ছিল। কয়েক দিনের জন্য এই শহরকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর সেই কয়েক দিনেই বুঝলাম, বার্লিনকে চোখ দিয়ে দেখা যায়, কিন্তু তাকে অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে।
কিছু শহর আছে, যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় দর্শনীয় স্থাপনার মাধ্যমে। আবার কিছু শহর আছে, যারা ধীরে ধীরে মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে। বার্লিন আমার কাছে দ্বিতীয় ধরনের শহর।
ইউরোপের মানচিত্রে বার্লিন কেবল জার্মানির রাজধানী নয়; এটি মানব সভ্যতার এক বিশাল পাঠশালা। এখানে যুদ্ধের স্মৃতি আছে, বিভাজনের ক্ষত আছে, আছে অপরাধবোধ, অনুশোচনা এবং পুনর্জন্মের গল্পও। শহরটি তার অতীতকে আড়াল করে না। বরং প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি স্মৃতিস্তম্ভ যেন দর্শনার্থীকে থামিয়ে বলে, ‘আমাদের গল্প শুনে যাও।’
ব্রান্ডেনবুর্গ গেট: একটি দেশের পুনর্জন্মের প্রতীক
বার্লিনে প্রথম বিকেলের আলোয় আমরা যখন শহরের কেন্দ্রের দিকে হাঁটছিলাম, তখন দূর থেকে চোখে পড়ল একটি পরিচিত অবয়ব। ছবিতে বহুবার দেখা সেই ব্রান্ডেনবুর্গ গেট। কিন্তু বাস্তবে সামনে দাঁড়িয়ে বুঝলাম, কোনো কোনো স্থাপনা শুধু স্থাপত্য নয়, সময়েরও স্মারক।
দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা তোরণটি যেন ইউরোপের ইতিহাসকে নিজের পাথরের শরীরে ধারণ করে আছে। ১৭৯১ সালে যখন এটি নির্মিত হয়েছিল, তখন হয়তো কেউ ভাবেনি যে পরবর্তী দুই শতাব্দীতে এটি যুদ্ধ, সাম্রাজ্যের পতন, নাৎসিবাদের উত্থান, শীতল যুদ্ধ এবং একটি জাতির পুনর্মিলনের সাক্ষী হয়ে থাকবে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিন যখন পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হলো, তখন ব্রান্ডেনবুর্গ গেট দাঁড়িয়ে রইল সেই অদৃশ্য ক্ষতের কেন্দ্রে। আজ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পর্যটকদের ভিড় দেখে বোঝার উপায় নেই, একসময় এখানে ছিল কাঁটাতার, প্রহরী আর অবিশ্বাস।
শহরের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিশাল তোরণ শুধু একটি স্থাপনা নয়; এটি ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস, যুদ্ধ, বিভাজন, পুনর্মিলন—সবকিছুর নীরব সাক্ষী। এটি শুধু একটি তোরণ নয়; এটি বার্লিনের পুনর্জন্মের প্রতীক। শীতল যুদ্ধের সময় বিভক্ত শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই গেট আজ স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রতীক।
১৭৯১ সালে নির্মিত ব্রান্ডেনবুর্গ গেট ছিল প্রুশিয়ান রাজাদের ক্ষমতার প্রতীক। নিওক্লাসিক্যাল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই তোরণটি দেখলে মনে হয়-এটি যেন এথেন্সের কোনো প্রাচীন মন্দিরের অংশ। উপরে দাঁড়িয়ে থাকা চার ঘোড়ার রথ-‘কোয়াড্রিগা’-শান্তির দেবীকে বহন করছে। শান্তির প্রতীক হিসেবে নির্মিত হলেও ইতিহাসের নানা বাঁকে এই তোরণ যুদ্ধ, দখল, বিভাজন—সবই দেখেছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিন ভাগ হয়ে যায়-পূর্ব ও পশ্চিমে। ব্রান্ডেনবুর্গ গেট দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক সেই বিভাজনের রেখায়। গেটের সামনে নির্মিত হয় কুখ্যাত বার্লিন ওয়াল। একসময় এই গেট ছিল নিষিদ্ধ এলাকা-মানুষ কাছে যেতে পারত না। গেটের দুই পাশে দুই জগৎ—দুই মতবাদ, দুই জার্মানি।
১৯৮৯ সালে দেয়াল ভাঙার পর মানুষ প্রথমবারের মতো গেটের নিচ দিয়ে হেঁটে যায়। সেই মুহূর্তটি আজও জার্মানির ইতিহাসে সবচেয়ে আবেগময় দৃশ্য হিসেবে স্মরণ করা হয়। আজ গেটটি বার্লিনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত জায়গাগুলোর একটি। দিনে পর্যটকদের ভিড়, রাতে আলোকসজ্জায় ঝলমল। ইতিহাসের ভার আর আধুনিকতার উচ্ছ্বাস একসঙ্গে মিশে গেছে।
গেটের নিচ দিয়ে হাঁটার সময় মনে হচ্ছিল—আমি যেন সময়ের দরজা পেরিয়ে যাচ্ছি। একদিকে অতীতের ক্ষতচিহ্ন, অন্যদিকে বর্তমানের উচ্ছ্বাস—সব মিলিয়ে বার্লিনের আত্মাকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় এখানেই। গেটের আশপাশে রয়েছে পারিজার প্লাৎজ, দূরে টিভি টাওয়ার, পাশে টিয়েরগার্টেন পার্ক। রাস্তার পাশে শিল্পীরা গান বাজায়, কেউ ছবি আঁকে, কেউ ইতিহাস ব্যাখ্যা করে। সব মিলিয়ে জায়গাটি যেন বার্লিনের হৃদস্পন্দন।
ব্রান্ডেনবুর্গ গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই মনে হলো শহরটা যেন আজ অন্য রকম। দূর থেকেই ভেসে আসছিল সংগীতের শব্দ, মানুষের কোলাহল আর উৎসবের উচ্ছ্বাস।
যত দূর চোখ যায়, রাস্তার দুই পাশে সারি সারি স্টল। মনে হচ্ছিল, ইতিহাসঘেরা সেই চত্বর রাতারাতি এক বিশাল মেলায় পরিণত হয়েছে। আজ কী উপলক্ষ, তা জানা হয়নি, কিন্তু মানুষের মুখের উচ্ছ্বাস দেখে বুঝলাম, বার্লিনবাসীরা উৎসবটাকে মন ভরে উপভোগ করছে।
কিছুটা দূরে একটি উঁচু মঞ্চে কনসার্ট চলছে। সংগীতের তালে তালে আলো ঝলমল করছে, আর নিচে জড়ো হওয়া মানুষেরা কেউ দাঁড়িয়ে শুনছেন, কেউ মৃদু তালে নেচে নিচ্ছেন। আমরাও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই প্রাণবন্ত পরিবেশ উপভোগ করলাম। তারপর ধীরে ধীরে মেলার স্টলগুলো ঘুরে দেখতে শুরু করলাম।
স্টলগুলো দেখেই মনে হলো, পুরো আয়োজনের মূল ভাবনা সম্ভবত পরিবেশ ও টেকসই জীবনযাপন। কোথাও পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের প্রদর্শনী, কোথাও পরিবেশবান্ধব জীবনধারার প্রচার, কোথাও সবুজ পৃথিবীর বার্তা। উৎসবের আনন্দের সঙ্গে প্রকৃতিকে রক্ষার আহ্বান যেন হাত ধরাধরি করে চলছিল।
ইতিহাসের সাক্ষী ব্রান্ডেনবুর্গ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সেই সন্ধ্যায় আমার মনে হয়েছিল, একটি শহরের সৌন্দর্য শুধু তার স্থাপত্যে নয়, তার মানুষের সচেতনতা, সংস্কৃতি আর সম্মিলিত আনন্দেও লুকিয়ে থাকে। বার্লিনের সেই মেলার সন্ধ্যা তাই শুধু একটি উৎসবের স্মৃতি নয়, বরং মানুষ, সংগীত আর প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতার এক সুন্দর মিলনমেলা হয়ে রয়ে গেছে।
বার্লিন ওয়াল মেমোরিয়াল: বিভাজনের দেয়ালে লেখা মানুষের গল্প
পৃথিবীর অনেক শহর আছে, যারা কেবল নিজেদের সাফল্যের গল্প বলতে পছন্দ করে। বার্লিন তার ব্যতিক্রম। এই শহর সাহসের সঙ্গে নিজের ভুল, বেদনা ও অন্ধকার সময়গুলোকেও সামনে নিয়ে আসে। সেই সত্য সবচেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বার্লিন ওয়াল মেমোরিয়ালে।
আজ থেকে কয়েক দশক আগে একটি দেয়াল শুধু একটি শহরকে নয়, একটি জাতিকে, অসংখ্য পরিবারকে এবং লক্ষ মানুষের স্বপ্নকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। ১৯৬১ সালে নির্মিত সেই কংক্রিটের দেয়াল পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় তিন দশক।
বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা Berlin Wall Memorial এমন একটি জায়গা, যেখানে ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় নয়, মাটির ওপর, দেয়ালের ভেতর এবং মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এখানে বাতাসে ভেসে থাকে বিভাজনের যন্ত্রণা, আর দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে থাকে স্বাধীনতার মূল্য।
বার্লিন ওয়াল মেমোরিয়ালে পৌঁছানোর পর প্রথম যে অনুভূতিটা আসে, তা হলো এক অদ্ভুত ভার। দেয়ালের অবশিষ্ট অংশ, কাঁটাতারের ছায়া আর নিঃশব্দ বিস্তৃতি দেখে মনে হয়, এখানে একসময় মানুষ অপেক্ষা করত, ভয় পেত, আবার আশাও বুকে বেঁধে রাখত।
মেমোরিয়ালের সংরক্ষিত অংশে দাঁড়িয়ে কুখ্যাত ‘ডেথ স্ট্রিপ’-এর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মেমোরিয়ালের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশও এটি। দেয়ালের মাঝের সেই ফাঁকা জায়গা একসময় ছিল কাঁটাতার, পাহারার টাওয়ার, সার্চলাইট আর মৃত্যুভয়ের প্রতীক। হয়তো কোনো মা দেয়ালের এপারে দাঁড়িয়ে সন্তানের অপেক্ষায় ছিলেন। হয়তো কোনো ভাই বছরের পর বছর তার বোনের কোনো খবর পাননি। ইতিহাসের বইয়ে এগুলো পরিসংখ্যান হয়ে থাকে, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম, এগুলো ছিল মানুষের বাস্তব জীবন।
মেমোরিয়ালের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হলো Preserved Death Strip
বার্লিন ওয়াল ছিল দুই মতবাদ, দুই জীবনধারা এবং দুই স্বপ্নের বিভাজনরেখা। একদিকে পূর্ব জার্মানি, যেখানে ছিল নিয়ন্ত্রণ, সীমাবদ্ধতা ও ভয়; অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানি, যেখানে মানুষ খুঁজে পেয়েছিল স্বাধীনতা, সুযোগ ও উন্মুক্ততার প্রতিশ্রুতি।
মেমোরিয়ালের পাশে রয়েছে Documentation Center, ছোট কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী একটি জাদুঘর। এখানে ছবি, চিঠি, ভিডিও এবং ব্যক্তিগত স্মৃতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে দেয়ালবেষ্টিত জীবনের গল্প। একটি দেয়ালে ঝুলছে সেসব মানুষের ছবি, যারা দেয়াল পেরোতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন।
একটি চিঠি পড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। একজন মা তার ছেলেকে লিখেছিলেন, ‘একদিন আমরা আবার একসঙ্গে হাঁটব!’ কিন্তু সেই দিন আর কখনো আসেনি। ডকুমেন্টেশন সেন্টারের ছবি, চিঠি আর স্মৃতিগুলো দেখতে দেখতে বারবার মনে হচ্ছিল, স্বাধীনতার মূল্য কত বড় হতে পারে, তা হয়তো এই শহরের চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।
হলোকাস্ট মেমোরিয়াল: বার্লিনের সবচেয়ে সৎ স্বীকারোক্তি
বার্লিনকে আমার কাছে বিশ্বের সবচেয়ে সৎ শহর মনে হয়েছে। কারণ, খুব কম শহরই আছে, যারা নিজেদের অর্জনের পাশাপাশি নিজেদের সবচেয়ে অন্ধকার ইতিহাসকেও এত খোলামেলাভাবে স্মরণ করে। সেই সততার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ দেখা যায় হলোকাস্ট মেমোরিয়ালে।
শহরের কেন্দ্রস্থলে বিস্তৃত প্রায় ২,৭১১টি ধূসর কংক্রিট ব্লক নিয়ে নির্মিত এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রথম দেখায় হয়তো খুব সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু এর ভেতরে পা রাখার পর ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে অনুভূতির জগৎ। প্রথমে ব্লকগুলো নিচু, প্রায় মানুষের কোমরসমান। হাঁটতে হাঁটতে সেগুলো ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠে। পথ সরু হতে থাকে। চারপাশের মানুষ একসময় চোখের আড়ালে হারিয়ে যায়। অচেনা এক নিঃসঙ্গতা ধীরে ধীরে আপনাকে ঘিরে ধরে। কিছুক্ষণ পর মনে হয়, আপনি যেন একা। চারদিকে শুধু ধূসর দেয়ালের সারি, মাথার ওপরে আকাশের সরু এক ফালি। কোথাও কোনো নাম নেই, কোনো মূর্তি নেই, নেই কোনো নির্দেশনা বা ব্যাখ্যা। অথচ এই অনুচ্চারিত নীরবতাই ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সত্যগুলো উচ্চারণ করে।
সেই নির্জনতায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছিল, মানবসভ্যতা কতটা বিকশিত হলে মানুষ মানুষকে রক্ষা করতে শেখে, আর কতটা অন্ধ হয়ে গেলে মানুষ মানুষের অস্তিত্বই মুছে ফেলতে পারে। হলোকাস্টে নিহত লাখ লাখ মানুষের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত এই স্মৃতিস্তম্ভ শুধু অতীতের একটি ভয়াবহ অধ্যায়কে মনে করিয়ে দেয় না, ভবিষ্যতের প্রতিও এক গভীর সতর্কবার্তা বহন করে। এটি স্মরণ করিয়ে দেয়, ঘৃণা, উগ্রতা এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় কত ভয়ংকর পরিণতির জন্ম দিতে পারে।
সম্ভবত এখানেই বার্লিনের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শহর তার ইতিহাসকে আড়াল করে না, তাকে সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়েও রাখে না। বরং ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন প্রজন্মকে শেখায়, অতীতের ভুল স্বীকার করার মধ্যেই ভবিষ্যৎকে আরও মানবিক ও আলোকিত করে তোলার পথ নিহিত থাকে।
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হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়: জ্ঞানের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বার্লিনের বৌদ্ধিক হৃদয়
বার্লিনের ইতিহাসের ভারী অধ্যায়গুলো পেরিয়ে যখন আমরা উন্টার ডেন লিন্ডেনের দিকে এগোচ্ছিলাম, তখন শহরটি যেন তার আরেকটি পরিচয় সামনে নিয়ে এল। জ্ঞান, চিন্তা এবং মুক্তচিন্তার পরিচয়। তা হলো হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার মেয়ে বর্তমানে এখানে মাস্টার্স করছে। এক বিকেলে বের হলাম হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে।
হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়ালেই প্রথম যে অনুভূতিটা আসে—একটা গভীর সম্মান। গেটের দুই পাশে থাকা ভাস্কর্যগুলো যেন নীরবে পাহারা দিচ্ছে—সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়—এটি শুধু একটি স্থাপনা নয়; এটি চিন্তার জন্মভূমি। হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়—এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কত মানুষ পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে। হয়তো কোনো কোণে বসে কোনো ছাত্র এখনো এমন কিছু লিখছে, যা ভবিষ্যতের ইতিহাস বদলে দেবে।
কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই বোঝা যায়, এটি শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়; ইউরোপের বৌদ্ধিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক, হেগেল, কার্ল মার্ক্সের মতো অসংখ্য মনীষীর পদচারণায় সমৃদ্ধ এই প্রতিষ্ঠান আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার অন্যতম পথপ্রদর্শক।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছিল, এই পথ দিয়েই একসময় এমন মানুষ হেঁটেছেন, যাঁদের চিন্তা আজও পৃথিবীকে প্রভাবিত করছে।
ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীরা বসে আছে। কেউ বই পড়ছে, কেউ আলোচনা করছে, কেউ কফির কাপ হাতে হেঁটে যাচ্ছে।
দৃশ্যটি খুব সাধারণ। কিন্তু সেই সাধারণতার মধ্যেই রয়েছে অসাধারণত্ব। কারণ, জ্ঞানচর্চার সবচেয়ে সুন্দর রূপ সম্ভবত এটাই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক সামনে যে স্থানটি আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল, সেটি হলো বেবেলপ্লাৎজের Book Burning Memorial।
১৯৩৩ সালে নাৎসিরা এই চত্বরে হাজার হাজার বই পুড়িয়ে দিয়েছিল। আজ সেখানে মাটির নিচে কাচের জানালার ভেতর দেখা যায় ফাঁকা বুকশেলফ।
প্রথম দেখায় বিষয়টি খুবই সাধারণ মনে হয়।
কিন্তু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বুঝতে পারা যায় এর গভীরতা।
এগুলো শুধু বইয়ের তাক নয়। এগুলো একটি সময়ের প্রতীক, যখন স্বাধীন চিন্তা, প্রশ্ন করার অধিকার এবং ভিন্নমতকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে চাওয়া হয়েছিল।
কাচের নিচে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছিল, পোড়ানো হয়েছিল শুধু বই নয়, মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাও।
হয়তো এই কারণেই হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় বার্লিনের আত্মার এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
কারণ এটি স্মরণ করিয়ে দেয়, অন্ধকার সময় যতই দীর্ঘ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত জ্ঞান, যুক্তি এবং মুক্তচিন্তাই টিকে থাকে।
বিকেলের আলো তখন ধীরে ধীরে উন্টার ডেন লিন্ডেনের গাছের ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছিল, একটি শহরকে শুধু তার ভবন দিয়ে চেনা যায় না। তাকে জানতে হয় তার স্মৃতি, তার ভুল, তার শিক্ষা এবং তার স্বপ্ন দিয়ে।
আর সেই অর্থে বার্লিন কেবল একটি রাজধানী নয়। এটি মানবতা, ইতিহাস এবং জ্ঞানের এক জীবন্ত পাঠশালা।
বার্লিন সিটি সেন্টার ও স্প্রি নদী: ইতিহাস আর জীবনের মিলনস্থল
বার্লিনকে যদি একটি বই ধরা যায়, তবে তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অধ্যায়টি নিঃসন্দেহে সিটি সেন্টার। এখানে পৌঁছালে মনে হয়, বার্লিন তার সব পরিচয় একসঙ্গে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। ইতিহাস, শিল্প, জ্ঞান, রাজনীতি, স্থাপত্য এবং প্রতিদিনের সাধারণ মানুষের জীবন যেন একই ক্যানভাসে আঁকা।
ব্রান্ডেনবুর্গ গেট থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ঢুকে পড়লাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে। সামনে প্রসারিত উন্টার ডেন লিন্ডেন। শতাব্দীপ্রাচীন লিন্ডেন গাছের সারি দিয়ে ঘেরা এই ঐতিহাসিক রাজপথ একসময় প্রুশিয়ান রাজাদের পদচারণায় মুখর ছিল। আজ সেখানে হাঁটে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা পর্যটক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অফিসফেরত মানুষ এবং রাস্তার শিল্পীরা।
রাস্তার একপাশে ইতিহাসের স্মারক, অন্য পাশে আধুনিক ক্যাফে। কোথাও একজন বেহালাবাদক মোৎসার্টের সুর তুলছেন, কোথাও একজন শিল্পী ফুটপাতে বসে স্কেচ আঁকছেন। মনে হচ্ছিল, অতীত আর বর্তমান এখানে পরস্পরের প্রতিবেশী হয়ে বাস করে।
কিছু দূর এগোতেই স্প্রি নদী চোখে পড়ল। নদীটি বার্লিনের বুক চিরে এমনভাবে বয়ে গেছে, যেন ব্যস্ত শহরের মধ্যে কেউ নীরবে একটুকরো প্রশান্তি রেখে গেছে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাটালাম। পর্যটকবাহী নৌকা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, পানিতে সূর্যের আলো ঝিলমিল করছে, আর দুই তীরের ভবনগুলো তাদের প্রতিবিম্বে অন্যরকম এক সৌন্দর্য তৈরি করছে।
স্প্রি নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল, বার্লিনকে কেবল তার স্মৃতিস্তম্ভ দিয়ে বোঝা যায় না। এই নদী, এই হাঁটাপথ, এই মানুষের জীবনও সমানভাবে শহরের পরিচয়ের অংশ।
আলেকজান্ডারপ্লাৎজ: আধুনিক বার্লিনের স্পন্দিত হৃদয়
বার্লিনের অনেক জায়গা ইতিহাসের জন্য বিখ্যাত, অনেক জায়গা স্থাপত্যের জন্য। কিন্তু আলেকজান্ডারপ্লাৎজ (Alexanderplatz) বিখ্যাত তার প্রাণচাঞ্চল্যের জন্য। এখানে পৌঁছালে মনে হয়, পুরো শহর যেন এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে। স্থানীয়রা আদর করে একে শুধু ‘Alex’ বলে ডাকে।
বার্লিন সিটি সেন্টার থেকে হাঁটতে হাঁটতে যখন প্রথম আলেকজান্ডারপ্লাৎজে পৌঁছালাম, দূর থেকেই চোখে পড়ল বার্লিনের সবচেয়ে পরিচিত প্রতীক-ফার্নজেটুর্ম বা টিভি টাওয়ার। ৩৬৮ মিটার উঁচু এই টাওয়ারটি আকাশ ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন শহরের ওপর নীরব প্রহরী। স্কোয়ারের প্রায় যেকোনো জায়গা থেকেই এর রুপালি গোলক চোখে পড়ে। কিন্তু আলেকজান্ডারপ্লাৎজের আসল সৌন্দর্য কোনো একক স্থাপনায় নয়, বরং তার পরিবেশে।
চারপাশে মানুষের ঢল। কেউ ট্রেন ধরতে ছুটছেন, কেউ শপিং ব্যাগ হাতে হাঁটছেন, কেউ বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছেন। এক কোণে রাস্তার শিল্পী গিটার বাজাচ্ছেন, অন্য পাশে এক দল তরুণ আড্ডা দিচ্ছে। ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি, সাইকেলের শব্দ আর অসংখ্য ভাষার কথোপকথন মিলিয়ে এক অদ্ভুত প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করেছে।
স্কোয়ারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত ওয়ার্ল্ড ক্লক (Weltzeituhr)-যা ১৯৬৯ সাল থেকে বার্লিনবাসী ও পর্যটকদের জনপ্রিয় মিলনস্থল। বিশ্বের বহু শহরের সময় দেখানো এই ঘড়িটি শুধু একটি সময় জানানোর যন্ত্র নয়; এটি যেন বার্লিনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের প্রতীক।
আমি কিছুক্ষণ ঘড়িটির পাশে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছিলাম। কেউ তার নিচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে, কেউ কাউকে খুঁজছে, কেউ বা শুধু বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের জন্য এটি একটি মিলনবিন্দু।
আলেকজান্ডারপ্লাৎজের চারপাশের স্থাপত্যও আলাদা। এখানে জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় ভবনের চেয়ে বেশি চোখে পড়ে সাবেক পূর্ব জার্মানির আধুনিকতাবাদী ভবনগুলো। বিশাল উন্মুক্ত স্কোয়ার, প্রশস্ত পথ আর কার্যকর নকশা—সব মিলিয়ে জায়গাটির মধ্যে একটি পূর্ব বার্লিনের ঐতিহাসিক চরিত্র এখনো রয়ে গেছে।
বিকেলের দিকে আলো একটু নরম হয়ে এলে পরিবেশ আরও সুন্দর লাগে। সূর্যের শেষ আলো টিভি টাওয়ারের গোলকে প্রতিফলিত হয়, আর স্কোয়ারজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে সোনালি আভা। ট্রামগুলো ধীরে ধীরে চলে যায়, আর মানুষের ভিড়ের মাঝেও কোথাও যেন শহরের নিজস্ব ছন্দ অনুভব করা যায়।
আমার কাছে আলেকজান্ডারপ্লাৎজকে শুধু একটি স্কোয়ার মনে হয়নি। এটি যেন আধুনিক বার্লিনের প্রতিচ্ছবি-একদিকে পূর্ব জার্মানির স্মৃতি, অন্যদিকে বিশ্বনাগরিক ভবিষ্যৎ। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, বার্লিন কেবল ইতিহাসের শহর নয়; এটি বর্তমানেরও শহর, মানুষের শহর।
আলেকজান্ডারপ্লাৎজের চারপাশে বিখ্যাত ব্র্যান্ডের এত দোকান যে মা আর মেয়ের জন্য জায়গাটি যেন এক ছোটখাটো স্বর্গরাজ্য! কেনাকাটা চলল বেশ উৎসাহের সঙ্গে। আর আমি কখন যে দর্শনার্থী থেকে ব্যাগের পাহারাদারে পরিণত হয়েছিলাম, তা নিজেই টের পাইনি!
সেদিন আলেকজান্ডারপ্লাৎজ ছেড়ে ওবারবাউমব্রুকের দিকে হাঁটা শুরু করার সময় আমার মনে হয়েছিল—যদি ব্রান্ডেনবুর্গ গেট বার্লিনের অতীতের প্রতীক হয়, তবে আলেকজান্ডারপ্লাৎজ হলো তার জীবন্ত বর্তমান; যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নিজেদের ছোট ছোট গল্প নিয়ে এই শহরের বড় গল্পের অংশ হয়ে যায়।
আলেকজান্ডারপ্লাৎজ থেকে মিউজিয়াম আইল্যান্ড: সময়ের ভেতর দিয়ে হাঁটা
আলেকজান্ডারপ্লাৎজের প্রাণচাঞ্চল্য পেছনে ফেলে আমরা হাঁটা শুরু করলাম মিউজিয়াম আইল্যান্ডের দিকে।
স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়ার্ল্ড ক্লক-এর পাশে তখনও মানুষের ভিড়। কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করছে, কেউ ছবি তুলছে, কেউবা টিভি টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে। মাথার ওপর আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফার্নজেটুর্ম (টিভি টাওয়ার) যেন পুরো শহরের পথপ্রদর্শক হয়ে আমাদের সঙ্গে হাঁটছিল।
ধীরে ধীরে আমরা টিভি টাওয়ারের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সামনে দেখা দিল সেন্ট মেরি’স চার্চ (Marienkirche)-এর প্রাচীন চূড়া। চারপাশের আধুনিক ভবনের মাঝেও মধ্যযুগীয় এই গির্জাটি যেন বার্লিনের পুরোনো দিনের স্মৃতি ধরে রেখেছে। পথের একটু পরেই চোখে পড়ল লাল ইটের রাজকীয় রোটেস রাঠাউস (Red Town Hall)-বার্লিনের সিটি হলো।
সিটি হলের সামনে এসে আমরা কিছুক্ষণ থামলাম। কাছেই বিখ্যাত নেপচুন ফাউন্টেন, যার চারপাশে পর্যটকদের ভিড়। ফোয়ারার পানির শব্দ আর মানুষের কথাবার্তার মাঝে শহরটাকে তখন খুব জীবন্ত লাগছিল। এরপর পথ ধীরে ধীরে স্প্রি নদীর দিকে নেমে গেল।
যতই নদীর কাছে এগোচ্ছিলাম, ততই পরিবেশ বদলাতে শুরু করল। ব্যস্ত রাস্তা আর শপিং এলাকার পরিবর্তে সামনে খুলে গেল নদীর ধারের প্রশস্ত দৃশ্য। স্প্রি নদীর ওপরে সূর্যের আলো ঝিকমিক করছে, আর দূরে চোখে পড়ছে বিশাল সব গম্বুজ আর ক্লাসিক স্থাপত্য।
হঠাৎ এক মোড় ঘুরতেই সামনে ভেসে উঠল বার্লিন ক্যাথেড্রাল (Berliner Dom)।
সবুজ গম্বুজ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিশাল ক্যাথেড্রালটি যেন নদীর ওপার থেকে আগত দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে। স্প্রি নদীর জলে তার প্রতিবিম্ব পড়ে এক অপূর্ব দৃশ্য তৈরি করে। সেই মুহূর্তে বুঝলাম, আমরা মিউজিয়াম আইল্যান্ডের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।
নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে বাতাসও যেন একটু বদলে গেল। আলেকজান্ডারপ্লাৎজের ব্যস্ততার জায়গায় এখানে এসেছে এক ধরনের প্রশান্তি। পর্যটকের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু পরিবেশে কোলাহলের বদলে রয়েছে ইতিহাসের নরম উপস্থিতি।
অবশেষে ফ্রিডরিশসব্রুকে (Friedrichsbrücke) সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে প্রথমবারের মতো পুরো মিউজিয়াম আইল্যান্ডকে একসঙ্গে দেখতে পেলাম। একদিকে বার্লিন ক্যাথেড্রাল, অন্যদিকে জাদুঘরের সারি, আর নিচে ধীরগতিতে বয়ে চলা স্প্রি নদী।
সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আলেকজান্ডারপ্লাৎজ থেকে মিউজিয়াম আইল্যান্ড পর্যন্ত এই ছোট্ট হাঁটাটা আসলে সময়ের ভেতর দিয়ে হাঁটা।
যাত্রার শুরু আধুনিক বার্লিনের হৃৎস্পন্দনে-টিভি টাওয়ার, ট্রাম, শপিং সেন্টার আর মানুষের ব্যস্ততায়।
আর শেষ ইতিহাসের দ্বীপে-যেখানে স্প্রি নদী, ক্যাথেড্রালের গম্বুজ, শতাব্দীপ্রাচীন জাদুঘর আর ইউরোপীয় সভ্যতার অমূল্য স্মৃতি আপনাকে নীরবে স্বাগত জানায়।
মনে হয়েছিল, বার্লিনের সবচেয়ে সুন্দর হাঁটাপথগুলোর একটি সম্ভবত এটাই-যেখানে মাত্র কয়েক মিনিটের পথেই আধুনিকতা থেকে ইতিহাসের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়।
মিউজিয়াম আইল্যান্ড: ইউরোপের স্মৃতিভাণ্ডারের দ্বীপ
স্প্রি নদীর বুকে ছোট্ট একটি দ্বীপ। অথচ এই দ্বীপের ওপর সংরক্ষিত রয়েছে মানবসভ্যতার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস।
মিউজিয়াম আইল্যান্ডে প্রথম পা রেখেই মনে হয়েছিল, আমি যেন একটি বিশাল উন্মুক্ত জাদুঘরে প্রবেশ করেছি।
ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃত এই দ্বীপে রয়েছে বিশ্বের বিখ্যাত কিছু জাদুঘর। পেরগামন, নয়েস, বোডে, আল্টেস, আল্টে ন্যাশনালগ্যালারি-প্রতিটি ভবনই ইতিহাসের ভাণ্ডার। কিন্তু শুধু জাদুঘর নয়, পুরো পরিবেশটিই যেন ইতিহাসে ভিজে আছে।
চারপাশে ক্লাসিক স্থাপত্য, নদীর পানিতে প্রতিফলিত গম্বুজ, পাথরের সেতু আর নীরবে হাঁটা মানুষ।
মিউজিয়াম আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল, ইউরোপের ইতিহাস বুঝতে চাইলে বইয়ের পাশাপাশি এমন জায়গায়ও আসতে হয়, যেখানে ইতিহাস এখনো দৃশ্যমান।
বার্লিন সিটি সেন্টারে হাঁটার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এখানে প্রতিটি মোড় আপনাকে বিস্মিত করতে পারে।
একটি রাস্তা আপনাকে নিয়ে যাবে রাজকীয় স্থাপত্যের কাছে, আরেকটি রাস্তা নিয়ে যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নে। একটি স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে শুনবেন রাস্তার সংগীতশিল্পীর গান, আর কয়েক মিনিট পরই নিজেকে আবিষ্কার করবেন এমন একটি স্মৃতিস্তম্ভের সামনে, যেখানে নীরবতাই প্রধান ভাষা।
বিকেলের দিকে আমরা একটি ছোট ক্যাফেতে বসেছিলাম। হাতে গরম কফি, সামনে ব্যস্ত রাস্তা, ট্রাম ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। মানুষজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল—এই শহর অনেক কিছু দেখেছে। যুদ্ধ দেখেছে, বিভাজন দেখেছে, দেয়াল উঠতে দেখেছে, দেয়াল ভাঙতেও দেখেছে। তবু সে বেঁচে আছে, এগিয়ে যাচ্ছে, নতুন প্রজন্মকে জায়গা করে দিচ্ছে।
বার্লিন সিটি সেন্টারের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য সম্ভবত তার বৈচিত্র্য। এখানে গৌরবের ইতিহাস আছে, আবার অনুশোচনার ইতিহাসও আছে। এখানে রাজাদের প্রাসাদ আছে, আবার স্বাধীন চিন্তার বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। এখানে স্মৃতিস্তম্ভ আছে, আবার ক্যাফের প্রাণবন্ত বিকেলও আছে।
দিনের শেষে ফিরে আসার সময় আমার মনে হয়েছিল—বার্লিন সিটি সেন্টার আসলে কোনো দর্শনীয় স্থান নয়; এটি একটি অনুভূতি। এমন একটি জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ বুঝতে পারে ইতিহাস শুধু অতীত নয়, বর্তমানেরও অংশ।
আর সেই কারণেই বার্লিনের কেন্দ্রভাগে হাঁটতে হাঁটতে আমার বারবার মনে হয়েছে—একটি শহরকে জানতে হলে তার রাস্তায় হাঁটতে হয়, তার নদীর পাশে বসতে হয়, তার মানুষের দিকে তাকাতে হয়।
বার্লিন ঠিক সেই সুযোগটাই দেয়—ধীরে, নির্ভার, কিন্তু স্মরণীয়ভাবে।
ফ্রিডরিশসব্রুকে: স্প্রির জলে ভেসে থাকা বিকেল
বার্লিনে এমন অনেক বিখ্যাত স্থান আছে, যেগুলোর সামনে পৌঁছালে পর্যটকরা ক্যামেরা বের করে। কিন্তু কিছু জায়গা আছে, যেগুলো আপনাকে ছবি তোলার চেয়ে একটু বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে। ফ্রিডরিশসব্রুকে (Friedrichsbrücke) আমার কাছে তেমনই একটি জায়গা।
মিউজিয়াম আইল্যান্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই সেতুটি সামনে এসে পড়ে। এটি হয়তো ওবারবাউমব্রুকের মতো নাটকীয় নয়, কিংবা ব্রান্ডেনবুর্গ গেটের মতো বিশ্বখ্যাতও নয়। তবু স্প্রি নদীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই সেতুর মধ্যে রয়েছে বার্লিনের এক অন্য রকম সৌন্দর্য। সেতুটি মিউজিয়াম আইল্যান্ডকে মিট্টে এলাকার মূল অংশের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং প্রায় তিন শ বছরের বেশি সময় ধরে নানা রূপে শহরের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। সেদিন বিকেলের নরম আলোয় আমরা সেতুর ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। নিচে স্প্রি নদীর পানি ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। নদীর ওপারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বার্লিন ক্যাথেড্রালের সবুজ গম্বুজ। গম্বুজের প্রতিবিম্ব পানিতে পড়ে এমন এক দৃশ্য তৈরি করছিল, যা দেখে মনে হচ্ছিল কোনো পোস্টকার্ডের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি।
ফ্রিডরিশসব্রুকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সম্ভবত এর অবস্থান। সেতুর এক পাশে মিউজিয়াম আইল্যান্ড, অন্য পাশে পুরোনো বার্লিনের প্রাণকেন্দ্র। চারপাশে ইতিহাস যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। পেরগামন মিউজিয়াম, আল্টে ন্যাশনালগ্যালারি, নয়েস মিউজিয়াম-সবকিছুই কয়েক মিনিটের হাঁটার দূরত্বে।
এই সেতুর ইতিহাসও কম চমকপ্রদ নয়। ১৭০৩ সালে প্রথম কাঠের সেতু হিসেবে নির্মিত হয়েছিল এটি। এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বারবার সংস্কার, সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে সেতুটি ধ্বংস হয়ে যায়। পরে আবার নতুন রূপে গড়ে তোলা হয়। আজকের সেতুটি আধুনিক নির্মাণশৈলী ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের একটি সুন্দর সমন্বয়।
সন্ধ্যার দিকে সূর্যের আলো যখন নরম হয়ে আসে, তখন ফ্রিডরিশসব্রুকে আরও সুন্দর লাগে। নদীর ওপর সোনালি আভা, দূরে টেলিভিশন টাওয়ারের অবয়ব, আর কাছেই মিউজিয়াম আইল্যান্ডের ঐতিহাসিক স্থাপনা—সব মিলিয়ে মনে হয়, বার্লিন এখানে তার সবচেয়ে শান্ত মুখটি দেখায়।
সেতুর রেলিংয়ে ভর দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল-একটি শহরকে চেনার জন্য সবসময় তার সবচেয়ে বিখ্যাত স্থানগুলোতে যেতে হয় না। কখনো কখনো একটি ছোট্ট সেতুই শহরের আত্মার সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে যায়।
ফ্রিডরিশসব্রুকে আমার কাছে ঠিক তেমনই-একটি সেতু, যা শুধু নদীর দুই তীরকে নয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি আর মানুষের দৈনন্দিন জীবনকেও একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে।
ফ্রিডরিশশাইন: ইস্ট সাইড গ্যালারি-দেয়ালে আঁকা স্বাধীনতার গল্প
বার্লিনের ইতিহাসকে যদি একটি প্রতীকে ধারণ করতে বলা হয়, তাহলে অনেকেই হয়তো ব্রান্ডেনবুর্গ গেটের নাম বলবেন। কিন্তু ইতিহাসকে শিল্পে রূপান্তরিত করার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ দেখতে চাইলে যেতে হবে ফ্রিডরিশশাইনের ইস্ট সাইড গ্যালারিতে।
ফ্রিডরিশশাইনে পৌঁছেই মনে হলো, বার্লিন হঠাৎ করে তার সবচেয়ে রঙিন মুখটি দেখাতে শুরু করেছে। আর সেই রঙিন মুখের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতীক হলো ইস্ট সাইড গ্যালারি-বার্লিন ওয়ালের দীর্ঘতম সংরক্ষিত অংশ, যা আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত শিল্পগ্যালারিগুলোর একটি।
একসময় যে দেয়াল মানুষকে আলাদা করেছিল, আজ সেই দেয়ালই মানুষকে কাছে টেনে আনে। প্রায় দেড় কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত দেয়ালের গায়ে শিল্পীরা রঙে, রেখায় আর কল্পনায় ফুটিয়ে তুলেছেন স্বাধীনতার গল্প। কোথাও রাজনৈতিক প্রতিবাদ, কোথাও মানবাধিকারের আহ্বান, কোথাও প্রেম, আশা আর পুনর্মিলনের প্রতীক। প্রতিটি চিত্রকর্ম যেন ইতিহাসের ক্ষতচিহ্নকে নতুন অর্থ দিয়ে সাজিয়েছে।
আমি ধীরে ধীরে দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। প্রতিটি ছবির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কোনো ছবির রং চোখে আটকে যাচ্ছিল, কোনো ছবির বার্তা মনে প্রশ্ন জাগাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি শুধু একটি দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে নেই; বরং শত শত শিল্পীর অনুভূতি, প্রতিবাদ আর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হাঁটছি।
দেয়ালের এক পাশে স্প্রি নদী, অন্য পাশে পর্যটকদের ভিড়। কেউ ছবি তুলছে, কেউ শিল্পকর্মের অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে, কেউবা শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছে। ভাষা আলাদা, দেশ আলাদা, কিন্তু দেয়ালে আঁকা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সবার কাছেই একইভাবে ধরা দেয়।
সেদিন ইস্ট সাইড গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল, ইতিহাস কখনো কখনো বইয়ের পাতার চেয়ে রঙের মধ্যেই বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর ফ্রিডরিশশাইনের এই দেয়াল সেই জীবন্ত ইতিহাসেরই এক উন্মুক্ত ক্যানভাস।
সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল একটি উপলব্ধি।
যে দেয়াল একসময় বিভাজনের প্রতীক ছিল, সেটিই আজ স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসকে সুন্দরভাবে জয় করা বলতে বোধহয় এটাই বোঝায়।
ওবারবাউমব্রুকে: দুই বার্লিনকে জোড়া দেওয়া লাল ইটের সেতু
বার্লিনে স্প্রি নদীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা Oberbaumbrücke শুধু একটি সেতু নয়; এটি শহরের বিভাজন, সংগ্রাম, পুনর্জন্ম আর শিল্পের প্রতীক। লাল ইটের তৈরি এই সেতুটি দূর থেকে দেখলে মনে হয়-মধ্যযুগের কোনো দুর্গের অংশ। কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়—এটি আধুনিক বার্লিনের হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক জীবন্ত ইতিহাস।
ওবারবাউমব্রুকে বার্লিনের সবচেয়ে সুন্দর সেতুগুলোর একটি। দুটি টাওয়ার, লাল ইটের খিলান, আর নদীর ওপর ছায়া ফেলে থাকা সেতুর রেখা—সব মিলিয়ে এটি যেন একটি স্থাপত্যশিল্পের কবিতা।
শীতল যুদ্ধের সময় এই সেতুটি ছিল পূর্ব আর পশ্চিম বার্লিনের সীমানা। একদিকে কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানি, অন্যদিকে পুঁজিবাদী পশ্চিম জার্মানি। সেতুর মাঝখানেই ছিল চেকপয়েন্ট—যেখানে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকত, কিন্তু পার হতে পারত না। সেতুটি তখন ছিল বিভাজনের প্রতীক। আজ এটি ঐক্যের প্রতীক।
১৯৮৯ সালে বার্লিন ওয়াল ভাঙার পর মানুষ প্রথমবারের মতো এই সেতু দিয়ে স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারে। সেই মুহূর্তটি আজও বার্লিনের ইতিহাসে সবচেয়ে আবেগময় দৃশ্য হিসেবে স্মরণ করা হয়। ওবারবাউমব্রুকে শুধু ইতিহাসের সেতু নয়; এটি শিল্পের সেতুও। সেতুর নিচে, নদীর ধারে, দেয়ালে—সব জায়গায় দেখা যায় রঙিন গ্রাফিতি।
দেয়ালে আঁকা রঙিন মুখ, অদ্ভুত নকশা, রাজনৈতিক বার্তা—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, শহরটি নিজেই কথা বলছে। ওবারবাউমব্রুকে (Oberbaumbrücke) নিয়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ আছে, কারণ এটি শুধু একটি সেতু নয়—বার্লিনের অন্যতম পরিচিত সিনেমা লোকেশনও।
ওবারবাউমব্রুকে এমন একটি জায়গা, যেখান থেকে বার্লিনকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে দেখা যায়। একদিকে ফ্রিডরিশশাইন, অন্যদিকে ক্রেৎসবার্গ—দুটি ভিন্ন স্বভাবের এলাকা। একটি তরুণদের, শিল্পীদের, রাতজাগা মানুষের এলাকা; অন্যটি ক্যাফে, সংস্কৃতি আর নরম জীবনের এলাকা।
সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে মনে হয়—বার্লিনের দুই তীর যেন দুই গল্প, আর সেতুটি সেই গল্পগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে।
সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ওবারবাউমব্রুকে আরও মোহনীয় হয়ে ওঠে। আলো জ্বলে ওঠে টাওয়ারে, নদীর পানিতে তার প্রতিবিম্ব পড়ে, আর দূরে বার্লিনের আধুনিক ভবনগুলো যেন অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
ওবারবাউমব্রুকের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল—কিছু সেতু শুধু নদীর দুই তীরকে যুক্ত করে না; তারা ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ, স্মৃতি ও স্বপ্ন, মানুষ ও মানুষকেও যুক্ত করে। ওবারবাউমব্রুকে ঠিক তেমন একটি সেতু—লাল ইটের শরীরে লেখা বার্লিনের পুনর্জন্মের গল্প।
জার্মানিতে এসে হাঁটাহাঁটি যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল।
একদিন রাতে হোটেলে ফিরে ঘড়ির স্টেপ কাউন্টার দেখে আমরা বেশ অবাক হয়ে গেলাম।
বিশ হাজারেরও বেশি পদক্ষেপ! শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এত দূর চলে এসেছি, নিজেরাই বুঝতে পারিনি।
সারা দিনের ঘোরাঘুরির পর তখন শুরু হলো রাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশন। অবশেষে একটি ছোট্ট টার্কিশ রেস্তোরাঁ খুঁজে পেলাম।
ডোনার কাবাব আর মিক্সড কাবাবের অর্ডার দিলাম। অচেনা শহরে পরিচিত স্বাদের খাবার মানুষকে এক ধরনের স্বস্তি দেয়।
রেস্তোরাঁর কাচের জানালার বাইরে তখন বার্লিনের রাত নেমে এসেছে। মানুষ এখনো হাঁটছে। ট্রাম চলছে। শহর তার নিজের ছন্দে বেঁচে আছে।
বার্লিন আমাকে মুগ্ধ করেছে শুধু তার ইতিহাসের জন্য নয়, তার সততার জন্য।
খুব কম শহর আছে যারা নিজেদের গৌরবের পাশাপাশি নিজেদের ভুলগুলোকেও এত স্পষ্টভাবে সামনে তুলে ধরে।
ব্রান্ডেনবুর্গ গেট আমাকে শুনিয়েছে পুনর্জন্মের গল্প।
বার্লিন ওয়াল মেমোরিয়াল মনে করিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার মূল্য।
হলোকাস্ট মেমোরিয়াল দেখিয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়ের মুখোমুখি হওয়ার সাহস।
হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় মনে করিয়ে দিয়েছে জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার শক্তি।
ইস্ট সাইড গ্যালারি দেখিয়েছে কীভাবে শিল্প বিভাজনের দেয়ালকে স্বাধীনতার ক্যানভাসে পরিণত করতে পারে।
আর স্প্রি নদীর তীর, ক্যাফে, সেতু, রাস্তার শিল্পী এবং সাধারণ মানুষ আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে জীবন্ত বার্লিনের সঙ্গে।
ভ্রমণ শেষ হয়েছিল, কিন্তু বার্লিন শেষ হয়নি।
ফিরতি পথে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, কিছু শহর শুধু দেখা হয়। আর কিছু শহর হৃদয়ে থেকে যায়।
বার্লিন সেই দ্বিতীয় ধরনের শহর। এটি কেবল জার্মানির রাজধানী নয়; এটি ইতিহাস, মানবতা, অনুশোচনা, শিক্ষা এবং আশার এক দীর্ঘ, অনন্ত গল্প।