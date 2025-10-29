সিডনিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের মিলনমেলা
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক নৈশভোজ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। গত শনিবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সিডনির রকডেলের রেড রোজ ফাংশন সেন্টারে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয়। সিডনি ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে সংগঠনটির প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এই পুনর্মিলনীতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে গান, সংগীত ও নৃত্যে মেতে ওঠেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রকাশিত হয় ‘প্রবাসে বিএইউ স্পন্দন’ নামক একটি স্মরণিকা।
সংগঠনের সভাপতি জনাব আবদুল ওয়ারেস বাবুল স্বাগত বক্তব্যে সব অংশগ্রহণকারী, আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
দূর পরবাস-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]