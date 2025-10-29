সিডনিতে চিকিৎসকদের বার্ষিক ক্রিকেট খেলা
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ওয়েস্টার্ন সিডনি লোকাল হেলথ ডিস্ট্রিক্টের (এলএইচডি) ডাক্তারদের বার্ষিক ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ কিংস ল্যাংলির পিয়ার্স রিজার্ভে এই আনন্দঘন আয়োজন সম্পন্ন হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের (ইডি) কনসালটেন্ট দল এবং রেজিস্ট্রার, সিএমও ও এসআরএমও দলের মধ্যে এই ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে শায়লা ইসলাম জানান, প্রায় ৪৫ জন চিকিৎসক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী আয়োজনের শুরু হয় সকাল সাড়ে আটটায় অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। এরপরই ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হয়। ক্রিকেট খেলা ছাড়াও দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল সকালের চা বিরতি, মধ্যাহ্নভোজ, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী।
