মাইক্রোবায়োলজি কাউন্সিল নিয়ে ডুমার সেমিনার

মাইক্রোবায়োলজি কাউন্সিল নিয়ে ডুমার সেমিনার
বাংলাদেশের মাইক্রোবায়োলজিস্টদের কর্মপন্থা ও দায়িত্ব এবং মাইক্রোবায়োলজি কাউন্সিলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গত ৩১ আগস্ট রাতে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাইক্রোবায়োলজি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডুমা) এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
অনুষ্ঠানজুড়ে মাইক্রোবায়োলজিস্টের অবদান আর মাইক্রোবায়োলজি কাউন্সিল নিয়ে আলোকপাত করেছেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বিএসটিআই, বিসিএসআইআর, ফার্মা, বেভারেজসহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। প্রত্যেকেই একইভাবে মোটা দাগে এই বিষয়টা তুলে ধরেছেন যে একটা কমন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মাইক্রোবায়োলজি কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর অ্যালামনাইয়ের মাধ্যমে জোরালো ভূমিকা নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে বিষয়টা উত্থাপনের। কারণ, একজন মাইক্রোবায়োলজিস্টের পরিচিতি অবশ্যই প্রয়োজন।
শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পরবর্তী সময়ে ফেস টু ফেস মিটিংয়ের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে মিটিং শেষ করা হয়।