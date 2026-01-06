নাগরিক সংবাদ

শীতার্তদের মাঝে ৩ শতাধিক কম্বল বিতরণ এসএসসি ১৯৯৪ ব্যাচের ফেসবুক গ্রুপের

বিজ্ঞপ্তি
গ্রুপ অ্যাডমিনরা জানান, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাঁরা এই মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। শীতের তীব্রতা বাড়ায় অসহায় ও দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছেছবি: বিজ্ঞপ্তি

রংপুরে শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের মাঝে ৩ শতাধিক কম্বল বিতরণ করেছে এসএসসি ১৯৯৪ ব্যাচের অনলাইনভিত্তিক ফেসবুক গ্রুপ STAR ’94 সংগঠন। গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি ২০২৬) সকালে নগরীর কুকরুল এলাকায় এই কম্বল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রুপ অ্যাডমিনরা জানান, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাঁরা এই মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। শীতের তীব্রতা বাড়ায় অসহায় ও দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রংপুরে শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের মাঝে ৩ শতাধিক কম্বল বিতরণ করেছে এসএসসি ১৯৯৪ ব্যাচের অনলাইনভিত্তিক ফেসবুক গ্রুপ STAR ’94 সংগঠন
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আয়োজকেরা বলেন, ভবিষ্যতেও সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এ ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকবে। সমাজের সামর্থ্যবানদের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। স্থানীয়রা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, শীতের এ সময়ে কম্বল বিতরণ দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্য বড় সহায়তা। অনুষ্ঠানে গ্রুপ অ্যাডমিন মেহেদী হাসান তুহিন, চেয়ারম্যান চিনিশপুর ইউনিয়ন পরিষদ, নরসিংদী সদর, মোহাম্মদ শামীমুল ইসলাম, এ টি এম রিদোয়ান বারী, হাফিজুর রহমান তুহিন, মো. আবদুর রহিম, আবদুল লতিফ এবং রংপুরের বন্ধুরাসহ স্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক সংবাদ থেকে আরও পড়ুন