আগ্রার লালদুর্গের স্মৃতি

যমুনা ব্রিজ স্টেশন পার হতেই যমুনা নদী। সাদা লোহার ব্রিজ গলে বামদিকে দেখা যাচ্ছে দূরের তাজমহল। প্রেমযমুনা পেরিয়েই চোখ ছানাবড়া। লাল লাল সুউচ্চ দেওয়াল। What is that? বলতেই পাশের যাত্রীর উত্তর-আগ্রা ফোর্ট। ওহ্‌, দারুণ! ট্রেন থেকেই! মাঝে সরু পিচের রাস্তা। ওপারে লাল কেল্লা (আগ্রা ফোর্ট) এপারে রেললাইন ও আগ্রা ফোর্টস্টেশন। ওয়েস্ট বেঙ্গল ও বিহার-আসাম থেকে আসা রেলগুলো এখানে থামে। একটু দূরেই আরেক স্টেশন। আগ্রা ক্যান্ট। বাজার বা মেইন শহর ক্যান্টের কাছাকাছি। ভারতের আন্তপ্রাদেশিক ট্রেনগুলো যেকোনো একটি স্টেশনে থামে। খুব কমই ব্যতিক্রম আছে।