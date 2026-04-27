বেঙ্গালুরু: ভ্রমণের ভেতরে এক অনুভূতির গল্প

শাহ হারুন রশিদ
মানুষের জীবনে ভ্রমণ শুধু স্থান পরিবর্তনের নাম নয়; বরং এটি একেকটি অনুভূতির সঞ্চয়, একেকটি স্মৃতির নির্মাণ। আমার জীবনেও সেই সৌভাগ্য হয়েছে—বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীর নানা প্রান্তের প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। বহু শহর, বহু দেশ ঘুরে দেখার পরও কিছু জায়গা হৃদয়ের গভীরে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয়। ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরু, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীনের কুনমিং—এই তিন স্থান আমার ভ্রমণজীবনের সবচেয়ে প্রিয় অধ্যায়গুলোর একটি।

তবে স্বীকার করতেই হয়, বেঙ্গালুরুর প্রতি আমার এক অদ্ভুত টান রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে বারবার আমি এখানে ফিরে আসি—কখনো প্রয়োজনের তাগিদে, কখনো শুধুই মনের টানে। এই শহরে পা রাখলেই মনে হয়, জীবনের ব্যস্ততা ও ক্লান্তি কোথাও হারিয়ে যায়। চারপাশে একধরনের শান্তি ও প্রশান্তি বিরাজ করে, যা আধুনিক নগর জীবনে খুব সহজে পাওয়া যায় না।

বেঙ্গালুরুকে ‘চির বসন্তের নগরী’ বলা হয়—এটি নিছক একটি উপমা নয়, বরং বাস্তবতার প্রতিফলন। এখানে আবহাওয়া এমনই মনোরম যে গরমের তীব্রতা কিংবা শীতের কষ্ট—কোনোটাই প্রকটভাবে অনুভূত হয় না। প্রকৃতি যেন এখানে নিজেই এক অদৃশ্য শীতাতপনিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। এই আরামদায়ক আবহাওয়া শহরের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে স্বস্তিদায়ক ও প্রাণবন্ত।

শহরের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে, আমি থাকি একটি ছোট্ট গ্রামে—কিতা কানা হালি। এই গ্রামের সৌন্দর্য শহরের জাঁকজমকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। বরং এর সরলতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হৃদয়কে আরও গভীরভাবে স্পর্শ করে। ভোরের আলো ফুটতেই গ্রামের চিত্র যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে—রাস্তার ধারে বসে পড়েন বয়স্ক মহিলারা, তাঁদের সামনে সাজানো থাকে তাজা ফুলের ঝুড়ি। এই দৃশ্য শুধু চোখে দেখা নয়, অনুভব করার মতো।

গ্রামের বাতাসে ভেসে বেড়ায় ফুলের মিষ্টি সুবাস। বিশেষ করে এখানকার নারীদের চুলের খোঁপায় গুঁজে রাখা তাজা ফুলের গন্ধ দূর থেকেই মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয়, গ্রামটি যেন এক চলমান ফুলের বাগান, যেখানে প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বসবাস করে।

এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজ ও আন্তরিক। আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও তারা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে অত্যন্ত যত্নে। এই মেলবন্ধন—আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের—বেঙ্গালুরুকে করেছে অনন্য।

প্রতিবার এখানে এসে আমি নতুন করে উপলব্ধি করি, সুখ আসলে বড় কোনো কিছুর মধ্যে লুকিয়ে থাকে না; বরং ছোট ছোট দৃশ্য, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন আর প্রকৃতির নিঃশব্দ সৌন্দর্যের মধ্যেই তার অবস্থান। এই শহর আমাকে সেই সত্যটি বারবার মনে করিয়ে দেয়।

আল্লাহর প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে বছরে কয়েকবার এই সুন্দর নগরীতে আসার সুযোগ করে দেন। যদিও বিমান ভাড়া তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল, তবু এই শহরের টান, এর শান্তি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত বলতে চাই—কিছু জায়গা শুধু ভ্রমণের গন্তব্য নয়, বরং তা হয়ে ওঠে হৃদয়ের এক অংশ। বেঙ্গালুরু আমার কাছে ঠিক তেমনই এক অনুভূতির নাম, যা প্রতিবার ফিরে আসার এক অদম্য আকর্ষণ তৈরি করে।

