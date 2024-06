মেঘালয় ভ্রমণ, সেং খাসি মুভমেন্ট বা আদি খাসীয় সংস্কৃতি

মোরগের ইংরেজি Cock ছাড়া আমি তো আর কিছু জানি না। Meghalayan Cock, Cock symbol, Red Cock লিখে সার্চ করলে নেটে কী আসতে পারে, সেটা নিশ্চই ধারণা করা যাচ্ছে, এখন আমি ইন্টারনেটে কীভাবে পাই এই মেঘালয়ান Cock মানে ‘মোরগ’–এর খোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে জানলাম মোরগের ইংরেজি আরেক নাম হচ্ছে রোস্টার (adult females who lay eggs are hens, and males are roosters, cocks, or cockerels)।

এবার খুঁজতে সুবিধা হলো, জানলাম এই মোরগ হচ্ছে ‘সেং খাসি’ মুভমেন্ট বা ‘আদি খাসীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম রক্ষা’র যে আন্দোলন, সেটার প্রতীক। লাল চতুর্ভুজের মাঝখানে গোলাকার সাদা বৃত্তের মধ্যে সবুজ রঙের মোরগ/রোস্টার এই আন্দোলনের পতাকা। সাদা বৃত্ত হচ্ছে উদীয়মান সূর্য এবং মোরগ হচ্ছে একই সঙ্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নতুন সকাল ও নতুন সময়ের প্রতীক, যে আলো নিয়ে আসে। খাসীয়দের আদি বিশ্বাস অনুসারে, মানুষ যখন পাপে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন দেবতা সূর্যকে ঘুম পারিয়ে দেন, যাতে পৃথিবীতে আলো ছড়ানো বন্ধ হয়ে যায় এবং পৃথিবী ডুবে যায় এক অন্ধকারের সমুদ্রে। মানুষ ও প্রাণী তখন অনুশোচনা করে এবং মোরগ/রোস্টার মানুষ ও অন্য প্রাণীর হয়ে দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে তার তেজোদীপ্ত ডাকে সূর্যের ঘুম ভাঙায় এবং শুরু হয় নতুন সকাল ও সময়ের। মজার কথা হচ্ছে, জাপানিরাও কিন্তু একই বিশ্বাস রাখে।