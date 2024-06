বিশ্ব যুব উৎসবে রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-১

এসব চলল ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত, এরপর অপেক্ষা। ২০২৪–এর জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন দেশের সিলেকশন রেজাল্ট দেওয়া শুরু হলো। বাংলাদেশের ফলাফল দেওয়া শুরু হলো জানুয়ারির শেষের দিকে। অতঃপর সেই কাঙ্ক্ষিত ই–মেইল পেলাম ২৩ জানুয়ারি বিকেলে, যেখানে লেখা রুশ সরকারের পূর্ণ অর্থায়নে ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছি। আহ! স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মনে পড়ল ‘ফরেস্ট গাম্পের’ সেই বিখ্যাত উক্তি ‘Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.’ সেই বইয়ের পাতায় পড়ে আসা রুশ সাম্রাজ্য, আইভ্যান দ্য টেরিবল, পিটার দ্য গ্রেট, বলশেভিক বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয়, রেড স্কয়ার, লেনিন-স্তালিন থেকে শুরু করে আজকের পুতিন অধ্যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির আরও কতশত ব্যাপার এ দেশটার সঙ্গে সম্পর্কিত…রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে যেন একটু বেশিই রোমাঞ্চকর অনুভূতির অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হলো পূর্ণ অর্থায়িত-আংশিক অর্থায়িত মোট ৯৫ জনের বাংলাদেশ ডেলিগেশনের ঢাকায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে ৯ ফেব্রুয়ারির প্রস্তুতিমূলক মিটিংয়ের মাধ্যমে। সেখানে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ন্যাশনাল প্রিপারেটরি কমিটির সভাপতি ফারহান তারেক ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন হায়দার ভাইসহ অন্যরা বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে কী করতে হবে।