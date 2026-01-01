যানজট ও জৌলুশে ঢাকার বিকেল
দিনটি ২ অক্টোবর ২০২৫। দিনের আলো ফুরিয়ে যখন সন্ধ্যা নামছে, তখনো ঢাকার শ্যামলী মোড়ের ব্যস্ততা থামার নাম নেই। ওপরের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর ডুবন্ত সূর্যের আভা মিলে তৈরি করেছে এক মায়াবী ক্যানভাস। কিন্তু মাটির পৃথিবীর দৃশ্যপট একেবারেই ভিন্ন।
ছবির বাঁ দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামলী স্কয়ার শপিং মল। নিচতলায় মানুষের ভিড় আর ওপরে বড় বড় কাচের জানালায় প্রতিফলিত হচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের আলো। রাস্তার ওপর তাকালে দেখা যায় রাজধানীর চিরচেনা যানজটের রূপ। লাল রঙের বিআরটিসির দোতলা বাস থেকে শুরু করে সবুজ রঙের লোকাল বাস এবং ব্যক্তিগত গাড়ির দীর্ঘ সারি—সবই যেন এক গন্তব্যহীন প্রতীক্ষায় স্থির হয়ে আছে।
রাস্তার ধারের বৈদ্যুতিক তারের জঞ্জাল ও বহুতল ভবনের দেয়ালে সাঁটানো বিজ্ঞাপনের ভিড় মনে করিয়ে দেয় যে এটি একটি তিলোত্তমা নগরের প্রাণকেন্দ্র। কেউ ফিরছেন ঘরে, কেউবা বেরিয়েছেন জরুরি প্রয়োজনে। সব মিলিয়ে ব্যস্ততা ও সৌন্দর্যের এক অদ্ভুত সহাবস্থান এই শ্যামলী। যান্ত্রিক এই শহরে আকাশ দেখার সময় কারোর না থাকলেও প্রকৃতির এই শেষ বিকেলের আলো ক্ষণিকের জন্য হলেও পথচারীদের মনে প্রশান্তি বিলিয়ে দিচ্ছে।
*লেখক: হামিম মন্ডল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা