ভারত–পাকিস্তান সংঘাত: যুদ্ধে পুড়বে বিবেক, হেরে যাবে মানুষ

শিল্পী বব ডিলানের কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া প্রতিবাদী গান 'Masters of War'-এর লাইনগুলো যেন আজ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—

You fasten the triggers

For the others to fire,

Then you sit back and watch

When the death count gets higher...

You hide in your mansion

While the young people's blood

গুলিটা ছোড়ে অন্য কেউ,

তারপর পেছনে বসে দেখো

মৃতের সংখ্যা বাড়ে কেবলই...

তুমি আড়ালে থাকো তোমার প্রাসাদে,

যখন তরুণদের রক্ত ঝরে পথে।

তোমরা বোঝো না জীবনের মূল্য,

ভয় পাও না মৃত্যুকে,

তোমার অর্থ-ক্ষমতা কিনে দেয় মিথ্যা নিরাপত্তা।

তবু একদিন পৃথিবী হিসাব চাইবেই।

তোমরা ধ্বংস করো যা কিছু সুন্দর,

গুঁড়িয়ে দাও স্বপ্ন, হত্যা করো ভবিষ্যৎ—

তবু মুখে নৈতিকতার মুখোশ পরো।

আমরা চাই না সেই দিন ফিরে আসুক, যেখানে আকাশে পরমাণু মেঘ, মাটিতে কেবল ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানবদেহ। আমরা চাই না দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি ঘরে হিরোশিমার অঝোর কান্না। আমরা আশায় বাঁচি—যুদ্ধ থেমে যাবে। বিবেক জেগে উঠবে। মানুষ জিতবে।

লেখক: সাংবাদিক

৭ মে ২০২৫