শরৎ ও কাশফুলের প্রেম
দূরে চঞ্চল কাশবন
দুরন্ত বাতাসে তার সাথে দোল খায় মন।
কাশবন দিচ্ছে শারদীয় শুভেচ্ছা
অনেকবার শুনেছি কাশফুলের নানান কেচ্ছা;
কাশফুল হলো অগ্রদূত শরতের
কোকিল যেমন বসন্তের।
শরতের বাতাসে কাশফুল প্রাণ প্রায়
কাশফুলের আগমনী ধ্বনিতে বর্ষা চলে যায়।
আকাশের ডানায় ভেসে বেড়ানো শুভ্র শীতল মেঘ
সে কি কাশফুলের চেয়ে বেশি সুন্দর?
নীরব প্রেম শরৎ আর কাশফুলের….
যেমনটা জানি বসন্ত আর কোকিলের।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]