রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলমহার্স্ট ও শ্রীনিকেতন

মেলার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের সংযোগ-সাধন হয়, গ্রামীণ কুটিরশিল্পের বিক্রয় এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয়–সাধনও হয়। মেলার গুরুত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। শিলাইদহে ১৯০৫-এ আয়োজন হয়েছিল কাত্যায়নী মেলার। এর দুই বছর পর হয় রাজরাজেশ্বরী মেলা। শ্রীনিকেতন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন করতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অনুধাবন করেন তিনি। ফলে ভাবনা আসে, শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটি গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে মার্কিন কৃষি-অর্থনীতিবিদ লিওনার্ড এলমহার্স্টকে লেখেন, ‘…I hope, you will establish an annual Mela (fair) of your own at Surul and encourage the holding of lantern lectures and of games during it as well as the usual dramas and dance (Poet and Plowman, page-12)’। শ্রীনিকেতন পর্বে পৌষমেলা, শ্রীনিকেতন মেলা হয়। মেলাটি বাস্তবিকই একটি চমৎকার মিলনক্ষেত্র। এখানে পল্লিশ্রীর রূপ, গ্রামলক্ষ্মীর রূপ ফুটে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের এবং অন্যান্য পণ্যের মানোন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রামের চাষিরা জানতে পারেন। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এই গ্রামীণ মেলায় তুলে ধরা হয়। গ্রাম ও শহর—দুইই এ মেলা থেকে সমানভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।