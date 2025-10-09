বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উপলক্ষে এরিস্টো আই হসপিটালের শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা
বিশ্ব দৃষ্টি দিবস ২০২৫ উপলক্ষে ধানমন্ডির এরিস্টো আই হসপিটাল মনোজ্ঞ শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। আজ বৃস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই র্যালিতে হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা–কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। র্যালি শেষে আলোচনা সভায় হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক মেজর জেনারেল (অব) কামরুল হাসান খান এ বছরের দৃষ্টি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ও চক্ষু চিকিৎসার আধুনিক সুযোগ-সুবিধার বিবরণ দিয়ে বক্তব্য দেন। আলোচকেরা বাংলাদেশে চক্ষু চিকিৎসার নতুন দ্বার উন্মোচিত হওয়ায় এই হাসপাতালকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]