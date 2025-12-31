বিএমএএনএসিএ ও মেড কোলিশন ইউএসএর উদ্যোগে শেরপুরের শ্রীবরদিতে মেডিকেল ক্যাম্প
বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ক্যালিফোর্নিয়া চ্যাপ্টার ও মেড কোলিশন ইউএসএ নামের দুটি সংগঠনের উদ্যোগে ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বরে দুই দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো শেরপুরের শ্রীবরদি ইউনিয়নে। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে আগত বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সদস্য চিকিৎসকেরা এবং স্থানীয় চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মেডিকেল টিম প্রায় আটশ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। আমেরিকা থেকে আগত চিকিৎসকেরা হলেন মাহফুজুর রহমান, মুশফেকা শরীফ, সয়েদা তুলি কবির এবং তাহসিন তাবাসসুম। মেড কোলিশনের একটি তরুণ স্বেচ্ছাসেবী দল ক্যাম্প সহায়তা করে। এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবাকে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। চিকিৎসক সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মাহফুজ রহমান এই উদ্যোগ চলমান রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন।
বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ক্যালিফোর্নিয়া চ্যাপ্টার (বিএমএএনএসিএ) একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক সংগঠন ও মেড কোলিশন ইউএসএ আরেকটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিজ্ঞপ্তি
