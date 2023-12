নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজন আলাদা অধিদপ্তর

১৯৯৯ সালের ২২ জুন নায়েমে ‘Bangladesh National Commission for UNESCO, Ministry of Education’ কর্তৃক আয়োজিত ‘Education For the 21st Century’ শীর্ষক সেমিনারে গৃহীত সুপারিশমালায় মাধ্যমিকের জন্য আলাদা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের শতকরা ৮০ ভাগ কর্মকর্তা কলেজের জনবল হওয়ায় মাধ্যমিকের শিক্ষকেরা অধিদপ্তরে কাজ করার তেমন সুযোগ পান না। তা ছাড়া মাধ্যমিকের সমস্যা সম্পর্কে কলেজ কর্মকর্তাদের বাস্তবজ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও তুলনামূলকভাবে কম। ফলে একটি অধিদপ্তরের পক্ষে সবকিছু ভালোভাবে ম্যানেজ করা হয়ে উঠছে না। ফলে মাধ্যমিকের শিক্ষকেরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ অন্যান্য বৈষম্যমূলক অংশগুলোর কাজ ত্বরান্বিত হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

৬. অন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষকদের এ কারিকুলামের সঙ্গে পরিচিতি করানো, যেটা ইতিমধ্যেই অনেকটা সফলভাবে শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে কারিকুলামের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও সর্বমহলে তা প্রশংসিত হচ্ছে এবং শিক্ষক–শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে সেটা গ্রহণও করেছে।

এ ছাড়া নতুন কারিকুলামের পাঠদান ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এত দিন মূল্যায়নে যে প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো, এখন সেটা আর হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে সে উত্তর মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি আর থাকছে না। এখন শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা হবে প্রতিটা মুহূর্তের। শিক্ষার্থী তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, চারপাশের পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ে যে সময় কাটাবে, তার সবটাই মূল্যায়িত হবে। এককথায় শিক্ষার্থীর চারপাশে যেখানে তার বিচরণ রয়েছে, সেসব অংশ থেকে এ শিক্ষার্থীকে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং একপর্যায়ে সব মূল্যায়নকে গড় করে চূড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং এ ফলাফল প্রকাশিত হবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এখানে শিক্ষাদানের পদ্ধতি হবে মূলত সহযোগিতামূলক, প্রতিযোগিতামূলক নয়। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীদের সহায়তাকারী।

নতুন কারিকুলামে পাঠ হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং প্রায় অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই বিদ্যালয়ে অর্জিত হবে বিধায় প্রাইভেট টিউশনের কোনো প্রয়োজন পড়বে না। এখানে নোট, গাইড বা সহায়ক বইয়েরও কোনো প্রয়োজন হবে না। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ বা স্তর শেষে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার স্তরগুলো মূল্যায়ন করে গড় ফলাফল দেওয়া হবে। এখন এখানে যে প্রাইভেট টিউশন ও সহায়ক বই বন্ধের কথা বলা হয়েছে এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক মনিটরিং। কারণ, অসাধু শিক্ষক যেমন রয়েছেন, তেমনিভাবে অসাধু কোচিং ও নোট–গাইড ব্যবসায়ীরাও রয়েছেন। সুতরাং মনিটরিংয়ের জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থা না নিলে নতুন শিক্ষাক্রমে যে টিউশন ও সহায়ক বইকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, সেটা কার্যত কাগজেই থেকে যাবে।

সুতরাং নতুন কারিকুলামে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে, তা মোকাবিলা করা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান মাউশিকে দিয়ে অসম্ভব। ফলে নতুন কারিকুলাম সফলভাবে বাস্তবায়ন প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।