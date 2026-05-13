লালমনিরহাটের বেগম কামরুননেছা ডিগ্রি কলেজের ৩০ বছর পূর্তিতে পুনর্মিলনী উৎসব
লালমনিরহাট জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেগম কামরুননেছা ডিগ্রি কলেজের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে বর্ণাঢ্য পুনর্মিলনী উৎসব-২০২৬। অনুষ্ঠানে থাকছে আনন্দ আড্ডা, স্মৃতিচারণা, সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজ।
একনজরে পুনর্মিলনী উৎসব—
আয়োজনের তারিখ: ২৯ মে ২০২৬
সময়: সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী
স্থান: কলেজ প্রাঙ্গণ
যোগাযোগ: ০১৭১৯-১১১৮০১
আয়োজনে: ৩০ বছর পূর্তি উদ্যাপন কমিটি।
