পাঠক

সাবরাং জিরো পয়েন্টের কয়েক মিটারের সংযোগ সড়কটি কার্পেটিং করা হোক

লেখা:
মাহবুব নেওয়াজ মুন্না

২০১৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাবরাং থেকে কলাতলী পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ মহাসড়কটি উদ্বোধন করা হয়। যার কারণে বর্তমানে কক্সবাজার জেলায় পর্যটন শিল্প বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। কক্সবাজার জেলার এই পর্যটনশিল্পের ওপর নির্ভর করে সমগ্র দেশের হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আরও সুসংবাদ যে বর্তমানে এই মেরিন ড্রাইভ মহাসড়কটি আরও প্রশস্তকরণ ও রেজু খাল সেতুর পুনর্নির্মাণ কাজ চলমান। কিন্তু একটি চরম ভোগান্তিও থেকে গেছে। মেরিন ড্রাইভের শেষ প্রান্ত সাবরাং জিরো পয়েন্ট অর্থাৎ কোয়াংছড়ি পাড়া বেড়িবাঁধ সড়কে এসে পর্যটকদের শাহপরীর দ্বীপ ভ্রমণ করতে প্রতিদিনই অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে শুধু যৎসামান্য এই সংযোগ সড়কটির কার্পেটিংয়ের কাজ ৭ বছরেও সম্পন্ন না করার কারণে।

জিরো পয়েন্টের যৎসামান্য এই সংযোগ সড়কটির কার্পেটিং সম্পন্ন করে দিলে পর্যটকদের কষ্ট করে আর শুধু শুধু প্রায় ২ কিলোমিটারের আলীর ডেইল শ্মশান সড়ক হয়ে পুরান পাড়া থেকে শাহপরীর দ্বীপ মহাসড়ক যাতায়াত করতে হবে না। অর্থাৎ সহজেই তাঁরা মাত্র ১ কিলোমিটারের কোয়াংছড়ি পাড়া রাস্তা দিয়ে পুরান পাড়া হয়ে শাহপরীর দ্বীপ মহাসড়কে যাতায়াত করতে পারবেন।

নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]

সুতরাং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর, আরএইচডি, পাউবো, এলজিইডি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় যথাসম্ভব অতি দ্রুত এই সংযোগ সড়কটি সম্পন্ন করা গেলে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটকের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমে যাবে।

পাঠক থেকে আরও পড়ুন