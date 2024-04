ভুলো না আমায়

‘Time you old Gypsy man,

Will you not stay,

Put up your caravan

Just for one day..’

(Time, you old Gypsy man—রালফ হডসন)



আব্বার উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি ইমনের মতো চঞ্চল মানুষকেও থমকে দেয়। আব্বা আমাদের বোঝান, সময় বুড়ো যাযাবরের চেয়েও চঞ্চল। সে থেমে থাকে না, অনেক শহর ঘুরে বেড়ায়, অনেক উত্থান-পতন দেখে। ইন্টারমিডিয়েটে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি কলেজে ভর্তির পরপরই ‘ফাস্ট ইয়ার ডোন্ট কেয়ার’ ভাবটা জেঁকে বসেছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র বাংলা-ইংরেজিতে দুর্বল—এটা হাসিমুখে মেনে নিয়েই পাবলিক লাইব্রেরি-ফুলার রোডের ব্রিটিশ কাউন্সিলে ঘুরে বেড়াই। বিকেলে মহসিন হলের মাঠে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্র্যাকটিসে এমেকা, নালজেগার, নাসের হেজাজি, কায়সার হামিদদের প্র্যাকটিস সরাসরি দেখতে যাই। কী সে উত্তেজনা!

কিন্তু চঞ্চল সময় তো থেমে থাকে না—সেকেন্ড ইয়ার ওঠার পরীক্ষা চলে আসে।

ইমনও ঘাড়ে নিশ্বাস ছাড়ছে ঢাকা কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে। আমি ইংরেজির কঠিন কঠিন গদ্য-পদ্য নিয়ে খাবি খাচ্ছি। আব্বা বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ‘সাহস হারাবে না, আমি তো আছি।’ প্রশাসক পরিচয় ছাপিয়ে বের হয়ে আসে ‘হাজী আসমত কলেজ, ভৈরব’ এবং ‘আবুজর গিফারী কলেজ, মালিবাগ’-এর দয়ালু ছাত্র–অন্তঃপ্রাণ একজন শিক্ষক। ডায়েরি বের করে একটির পর একটি কবিতার সমাধান দেন গল্পের মতো করে।