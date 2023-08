বার্বি: নারীবাদ, পুরুষতন্ত্র আর অস্তিত্বের সংকটের গল্প

পরিচালক বার্বি সিনেমায় বেশ চতুরতার সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মকভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে মাতৃতান্ত্রিক এক ইউটোপিয়ান বার্বি-ল্যান্ড দেখিয়েছেন, যেখানে ম্যাটেল কোম্পানির তৈরি করা প্রতিটি ডল ভার্সন বসবাস করে তাদের নিজ নিজ প্লাস্টিক হাউসে। অনাবিল আনন্দে ভরা তাদের জীবন। কোনো ঘাটতি নেই, খুঁত নেই, সমস্যা নেই। সিনেমার শুরুতেই বার্বি-ল্যান্ডের পরিচিতিতে ন্যারেটর (হেলেন মিরেন) এসব বলে দেন। বার্বিল্যান্ডে বার্বিরাই সবকিছু। ন্যারেটরের ভাষায় ‘Barbie can be anything, women can be anything।’ প্রতিদিনই বার্বি নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে; হাসি, আনন্দ, ফুর্তির নির্ভার আর জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী জীবন করছে; ‘পারফেক্ট’, ‘স্টেরিওটাইপ বিউটি’ আছে তার; আছে ‘কেন’ও যার জীবন ধন্য হয়ে যায় বার্বির একনজর দৃষ্টিতে। তবে ‘কেন’ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সিনেমায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে এভাবে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিত্রায়ণ করে পরিচালক যেন অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হলে, নারীর হাতেই কর্মক্ষেত্র, ক্ষমতা, সফলতা, প্রাচুর্য থাকলে নারীর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় কি না। কিন্তু দেখা যায় নিখুঁত জীবনের অন্তরালেও বার্বির মনে মৃত্যুর ভয়, জীবনের অর্থ খোঁজার চিন্তা। ‘Everyday is the best day’, ‘Stereotypical beauty’, ‘Perfect life’ থাকার পরও বার্বি হারায় তার হাই হিল পরার পায়ের মাপ, নেমে আসে ‘ফ্ল্যাট ফিট’–এ, শরীরে দেখা দিতে শুরু করে স্ট্রেচমার্ক। এখান থেকেই মূলত বার্বির জীবনের অর্থ খোঁজার অভিযান শুরু হয়। বার্বি চলে আসে মনুষ্য সমাজে। এসে দেখে সমাজ এখানে পুরুষতান্ত্রিক, অথচ সে জানত নারীবাদের সব সমস্যার সমাধান সে করে ফেলেছিল। বিশাল এক সংকটে পড়ে যায় সে। অন্যদিকে বার্বির সফরসঙ্গী কেন খুঁজে পায় পুরুষতন্ত্রের মন্ত্র। বার্বিল্যান্ডে ফিরে ঘটিয়ে ফেলে বিপ্লব, প্রতিষ্ঠা করে তার নিজস্ব ‘মোজো ডোজো কাসা হাউস’। বার্বির সংকট আরও ঘনিয়ে আসে ফিরে এসে সে যখন জানতে পারে তার সাম্রাজ্য ‘কেন’ দখল করে নিয়েছে। বার্বি হাল ছেড়ে দিতে চায়, যখন দেখতে পায় সব বার্বিকেই কেনরা ‘লয়াল সার্ভেন্ট’–এ পরিণত করেছে। বার্বি মনে করে সে ‘যথেষ্ট’ না, ‘পারফেক্ট’ না, এবং এ কারণেই এত সব ঘটেছে। এখানেই আমেরিকা ফেরেরা অভিনীত গ্লোরিয়া চরিত্র বার্বির উপলব্ধিতে সহায়তায় এগিয়ে আসে।