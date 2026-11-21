আমরা কি ইতিহাস থেকে কিছুই শিখিনি: ক্ষমতার পালাবদল, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা ও আজকের বাংলাদেশ
আমরা কি এমনটা বলব যে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ হঠাৎ করেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে? মোটেও নয়। আজকের এই অস্থিরতা এক দিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বৈরিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতিহিংসার রাজনীতি, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং সর্বোপরি আমাদের সম্মিলিত রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা।
সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিই না। ক্ষমতার পালাবদল হলেই আমরা অতীতের অন্যায়-অবিচার ভুলে গিয়ে নতুন করে একই ভুলের পথে হাঁটতে শুরু করি।
একটি রক্তক্ষয়ী গণ–আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন ক্ষমতার পরিবর্তন হলো, তখন আমরা খুব সহজেই ভুলে গেলাম দীর্ঘ ১৭ বছরের ইতিহাস। ভুলে গেলাম কীভাবে একটি রাজনৈতিক দল দীর্ঘ সময় ক্ষমতা ধরে রেখেছিল, কীভাবে ভিন্নমত ও সমালোচনার জায়গা সংকুচিত হয়েছিল, কীভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর নিপীড়ন, মামলা-মোকদ্দমা, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ নানা অভিযোগ দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ভারী করে তুলেছিল। ভুলে গেলাম কত মানুষ রাজনৈতিক কারণে নিজের ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন ছেড়ে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে বা দেশের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিল।
কিন্তু প্রশ্ন হলো একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা কি আরেকটি অন্যায়কে বৈধতা দেব? অতীতের অন্যায়ের বিচার চাইতে গিয়ে যদি বর্তমানের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই, তাহলে পরিবর্তনের অর্থ কী?
গণ–আন্দোলনের পর যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল
২০২৪ সালের গণ–আন্দোলনের পর ড. অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করল। আন্দোলনকারী ছাত্রসমাজের মধ্য থেকে কিছু প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার পরিচিত-অপরিচিত, যোগ্য-অযোগ্য মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অন্তর্বর্তী কাঠামো গড়ে ওঠে।
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সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল অনেক।
মানুষ ভেবেছিল দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার হবে, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।
কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, সেই প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্বও তত বেড়েছে। নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তর শেষ পর্যন্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কাল ও কার্যক্রম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন ও হতাশা তৈরি হয়েছে।
অনেকের প্রত্যাশা ছিল, এই সময়টাকে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের মৌলিক কিছু সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ভিত্তি তৈরি করা হবে। কিন্তু সেই প্রত্যাশার তুলনায় দৃশ্যমান অর্জন কতটা হয়েছে—এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজও বিতর্ক রয়েছে।
বিশেষ করে অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্য, বিনিয়োগ, প্রশাসনিক সংস্কার এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখতে পায়নি, যা তাদের প্রত্যাশাকে পুরোপুরি পূরণ করতে পারে।
বরং অর্থনীতি ও ঋণ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, উপদেষ্টাদের ভূমিকা এবং কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগও জনমনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এসব অভিযোগের সত্যতা অবশ্যই যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া উচিত; অভিযোগ উঠলেই কাউকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।
নির্বাচিত সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা
এরপর এল নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার। নির্বাচন কতটা স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে—এ নিয়ে কারও কারও মনে প্রশ্ন থাকলেও এটাও সত্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত সরকারের কাছে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশাটাই সবচেয়ে বড়।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপি—বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করল। দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা এবং অতীতে রাজনৈতিকভাবে নিপীড়নের শিকার হওয়ার কারণে বিএনপির প্রতি সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশের প্রত্যাশা ছিল—এবার হয়তো দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন এবং শান্তি ফিরে আসবে।
কিন্তু বাস্তবতার চিত্র কি সেই প্রত্যাশার সঙ্গে মিলছে?
দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, দখল, মারামারি, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও নানা ধরনের অপরাধের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে।
যখন একজন সাধারণ নাগরিক পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে, যখন একজন মোটরসাইকেলচালক বা ভ্যানচালক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে, কিংবা যখন একজন ম্যাজিস্ট্রেটও মাঠপর্যায়ে অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখি হন—তখন সেটি শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়; এটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও আইনের প্রতি মানুষের আস্থার সংকটেরও ইঙ্গিত বহন করে।
অর্থনৈতিক চাপ ও শ্রমজীবী মানুষের অসন্তোষ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক চাপ।
পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন নতুন করে আমাদের সামনে একটি পুরোনো প্রশ্ন দাঁড় করিয়েছে—একজন শ্রমিকের প্রকৃত জীবনযাত্রার ব্যয় অনুযায়ী তার আয় কি যথেষ্ট?
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের কর্মী ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তবতা কতটা বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে—এ প্রশ্নও উপেক্ষা করা যায় না।
বিশেষ করে পোশাকশ্রমিকদের বড় একটি অংশ অল্প আয়ে পরিবার চালায়। বাড়িভাড়া, খাবার, চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা ও যাতায়াতের ব্যয় যখন ক্রমাগত বাড়ছে, তখন তাদের বেতন ও জীবনযাত্রার মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে অসন্তোষ তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক।
বেসরকারি চাকরিজীবীদের অবস্থাও খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। অনেকেই নানা কারণে রাস্তায় আন্দোলনে নামেন না। কিন্তু তাই বলে তাদের কষ্ট নেই—এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই।
মধ্যবিত্তের ওপর বাড়তি চাপ
অন্যদিকে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ভ্যাট, কর এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির চাপ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে।
মধ্যবিত্ত এমন একটি শ্রেণি, যারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে খুব বেশি সুবিধা পায় না, আবার দরিদ্র মানুষের মতো অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি সরকারি সহায়তাও পায় না। অথচ সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসাভাড়া, যাতায়াত, সামাজিক দায়বদ্ধতা—সবকিছুর ব্যয় তাদের বহন করতে হয়।
ফলে এই শ্রেণির ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়তে থাকলে তার প্রভাব শুধু পরিবারে নয়, সামগ্রিক সমাজেও পড়ে।
রাজনৈতিক আচরণও কি বদলাবে না?
সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্ভবত এখানেই। সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি বদলেছে?
আমরা বারবার দেখছি—ক্ষমতায় থাকলে একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় কথা বলে, আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে একই ধরনের আচরণের প্রতিবাদ করে। অথচ ক্ষমতা হাতে আসার পর তারাও অনেক সময় একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিপক্ষকে শত্রু মনে করা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।
বিএনপির নেতা–কর্মীদেরও মনে রাখতে হবে—ক্ষমতা কোনো ব্যক্তির বা দলের স্থায়ী সম্পত্তি নয়। আজ যে ক্ষমতায় আছে, কাল সে ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে। ইতিহাস তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।
আওয়ামী লীগও একসময় মনে করেছিল তাদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু ১৭ বছর পর তাদের ক্ষমতা চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দলের অনেক নেতা–কর্মী দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আজকের ক্ষমতাসীনদেরও তাই মনে রাখতে হবে—ইতিহাস কারও জন্য থেমে থাকে না।
আবারও আওয়ামী লীগের আন্দোলন এবং পুরোনো চক্র
এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের আন্দোলনও নতুন করে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করছে। একদিকে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আন্দোলন, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের নেতা–কর্মীদের আচরণ নিয়ে অভিযোগ—সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ আবারও রাজনৈতিক সংঘাতের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। অথচ এই সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজনৈতিক সংঘাতে।
রাজনীতিবিদদের গাড়ি থাকে, নিরাপত্তা থাকে, অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের থাকে ছোট ব্যবসা, একটি দোকান, একটি চাকরি, একটি ভ্যান, একটি মোটরসাইকেল অথবা দিনমজুরির আয়। রাজনৈতিক অস্থিরতায় রাস্তা বন্ধ হলে, দোকান ভাঙলে, গাড়ি পুড়লে কিংবা ব্যবসা বন্ধ হলে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয় এই সাধারণ মানুষেরই।
তাহলে সমস্যাটা কোথায়?
সমস্যা শুধু কোনো একটি দলের মধ্যে নয়। সমস্যা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে।
আমরা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যা করি, বিরোধী দলে গেলে তারই প্রতিবাদ করি। আমরা নিজেদের অন্যায়কে রাজনৈতিক কৌশল বলি, আর প্রতিপক্ষের একই কাজকে সন্ত্রাস বলি।
আমরা ইতিহাস মনে রাখি সুবিধামতো। আমরা নিজেদের ওপর অন্যায় হলে প্রতিবাদ করি, কিন্তু নিজের দলের কেউ অন্যায় করলে নীরব থাকি। এই দ্বৈত মানসিকতা যত দিন থাকবে, তত দিন সরকার পরিবর্তন হলেও দেশের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান হবে না।
শুধু প্রধানমন্ত্রীর একার চেষ্টায় দেশ চলে না
প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ভালো কিছু করার চেষ্টা করছেন—এমনটা অনেকেই মনে করতে পারেন। কিন্তু একজন প্রধানমন্ত্রীর একার চেষ্টায় একটি দেশ পরিচালিত হয় না। সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসন, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সৎ ও জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র, কার্যকর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সর্বোপরি দলের নেতা–কর্মীদের দায়িত্বশীল আচরণ। তাই সরকারের সবচেয়ে বড় কাজগুলোর একটি হওয়া উচিত নিজেদের ঘরকে শৃঙ্খলিত করা।
দলের কোনো নেতা–কর্মী চাঁদাবাজি করলে তার বিরুদ্ধে দলীয় পরিচয় বিবেচনা না করে ব্যবস্থা নিতে হবে। কেউ দখলবাজি করলে ছাড় দেওয়া যাবে না। কেউ মানুষের বাড়িঘরে হামলা করলে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দিলে, ভাঙচুর করলে কিংবা রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে আইন নিজের হাতে তুলে নিলে তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। কারণ, জনগণ এখন শুধু প্রতিশ্রুতি শুনতে চায় না; তারা ফলাফল দেখতে চায়।
একটি কথা কান খুলে মনে রাখতে হবে
ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারিয়েছে। একসময় যাদের অপ্রতিরোধ্য মনে হতো, তাঁদের অনেকেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।
তাহলে আগামী দিনে একই ঘটনা ঘটবে না—এর নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? নিশ্চয়তা দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো জনগণের পাশে থাকা।
লুটপাট বন্ধ করতে হবে। চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। দখলদারিত্ব বন্ধ করতে হবে। খুন, হত্যা, গুম ও সহিংসতার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।
মানুষের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর বন্ধ করতে হবে। অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে। ক্ষমতার দম্ভ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শত্রু নয়, গণতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে হবে।
শেষ কথা
বাংলাদেশের মানুষ আসলে শান্তি চায়। তারা চায় নিরাপদে ঘরে ফিরতে, নিরাপদে ব্যবসা করতে, সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে, চাকরি করতে এবং সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে।
মানুষ আর ক্ষমতার লড়াই দেখতে চায় না। তারা দেখতে চায় উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা। আমাদের মনে রাখতে হবে—কোনো রাজনৈতিক দলই জনগণের চেয়ে বড় নয়। কোনো সরকারই চিরস্থায়ী নয়। কোনো ক্ষমতাই অনন্ত নয়।
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো—ক্ষমতা মানুষকে সাময়িকভাবে শক্তিশালী করতে পারে, কিন্তু জনগণের আস্থা হারালে সেই ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না। তাই আজ যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁদের অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আর যাঁরা ক্ষমতার বাইরে আছেন, তাঁদেরও আত্মসমালোচনা করতে হবে। দেশটা আমাদের সবার। এই দেশকে ভালোবাসতে হলে দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে দেশকে প্রাধান্য দিতে হবে। জনগণের অধিকারকে সম্মান করতে হবে। অন্যায়কে অন্যায় বলতে হবে—সে অন্যায় নিজের দলের লোক করলেও।
তাহলেই হয়তো আমরা সেই বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব, যেখানে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের আতঙ্ক নয়, বরং আশার জন্ম হবে।
আর একটি সত্য মনে রাখতে হবে—একটি জনগণবান্ধব সরকারকে সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন সমর্থন করে। কারণ, জনগণ কখনো অন্যায়, চাঁদাবাজি কিংবা দখলদারত্বের পক্ষে থাকে না; তারা শেষ পর্যন্ত শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সম্মানের পক্ষেই থাকে।
মো. কাওছার আলম চৌধুরী, কবি ও লেখক