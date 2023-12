বাংলাদেশে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জরুরি

অথচ বহির্বিশ্বের ধনী-গরিব বেশির ভাগ দেশে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের জন্য অনেক পাবলিক টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আপনারা পরিসংখ্যানগত তথ্য খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। জার্মানিতে রয়েছে Technical University of Munich, Technical of Berlin, Technical University of Braunschweig, Technical University of Dortmund, Technical University of Kaiserslautern, ডেনমার্কে রয়েছে Technical University of Denmark, স্পেনে রয়েছে Technical University of Madrid, Technical University of Valencia, তুরস্কে রয়েছে Istanbul Technical University, Middle East Technical University, Yıldız Technical University, Karadeniz Technical University, Gebze Technical University, Bursa Technical University, Iskenderun Technical University, Konya Technical University, গ্রিসে রয়েছে National Technical University of Athens, বেলারুশে রয়েছে Belarusian National Technical University, লাটভিয়ায় রয়েছে Belarusian National Technical University, যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে Colorado Technical University, ঘানায় রয়েছে Accra Technical University, জর্জিয়াতে রয়েছে Georgian Technical University, দক্ষিণ কোরিয়াতে রয়েছে Daegu Technical University, কেনিয়াতে রয়েছে Technical University of Kenya, প্রতিবেশী দেশ ভারতে রয়েছে Dr. A P J Abdul Kalam Technical University, I K Gujral Punjab Technical University, Harcourt Butler Technical University।