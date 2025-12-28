শিকড় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

শিকড় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত
বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার জালশুকা গ্রামে শিকড় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন বগুড়ার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক মো. নাঈম হাসান, মো. আবদুল্লাহ আল মামুন ও বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত সিরাজম মুনিরা মিতি।
গতকাল শনিবার জালশুকা গ্রামের তিন শতাধিক নারী, পুরুষ ও শিশুদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় এবং প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। চিকিৎসাসেবার মধ্যে ছিল বিনা মূল্যে সাধারণ রোগের চিকিৎসা এবং ডায়াবেটিস পরীক্ষা, রক্তচাপ পরীক্ষা।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই–মেইল: [email protected]
উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ এফ এম জাহেদুর রহমান, সংগঠনের সভাপতি, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা মো. মুনজুরুল ইসলাম, সহসভাপতি মো. আবদুল মোত্তালিব, প্রকল্প কর্মকর্তা মো. জিবাদুল ইসলাম, মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, মো. রুবেল আলম, অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহফুজার রহমান, বিশিষ্ট পল্লী চিকিৎসক মো. মাহফুজার রহমান, সমাজসেবক মো. আলী খোকা, এসেনসিয়াল ড্রাগসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. আশরাফ আলী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মো. মোস্তফা কামাল, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এম এইচ এ মেজবাহ ও সেচ্ছাসেবক সদস্য তোরাবুল ইসলাম, মাহি, মাহাদী হাসান দুখু, সাদিক হাসান, আজিজুল হাকিম, আবু জিহান প্রমুখ।
সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন শিকড় ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সোনালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মো. মেজবাউল আলম এবং ক্যানসারবিশেষজ্ঞ ও অত্র সংগঠনের উপদেষ্টা এ জেড এম সামচুজ্জোহা রূপম। বিজ্ঞপ্তি