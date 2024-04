খাদ্যসংকটে মূল্যস্ফীতি: কারণ ও করণীয়

গত ২১ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ৩৭তম এশিয়া ও প্যাসিফিক সম্মেলনে ‘খাদ্য ও পানি সংরক্ষণ এবং খাদ্য অপচয়রোধ’ শীর্ষক সেশনে বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ বলেন, ‘বাংলাদেশে ফসল সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩০ শতাংশ ফসল ও খাদ্য নষ্ট এবং অপচয় হয়।’

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, প্রতিবছর যে পরিমাণ খাদ্যপণ্য ‘নষ্ট’ ও ‘অপচয়’ হয়, তা দিয়ে এই দেশের মানুষের আরও তিন মাসের খাবারের জোগান দেওয়া সম্ভব। যেসব কারণে এই খাদ্য নষ্ট ও অপচয় হয়, তার সমাধান করা গেলে এই অপচয় অনেকটাই কমবে। এতে চাহিদা কমার পাশাপাশি জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে।

কীভাবে ‘নষ্ট’ হয়

উৎপাদন, বিতরণ, বিপণন ও সরবরাহের সময় প্রধান যেসব খাদ্যশস্য ‘নষ্ট’ ও ‘অপচয়’ হয়, তার মধ্যে চাল, গম, ভুট্টা, শাক, সবজি, ফল, মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম অন্যতম। দেশের বেশির ভাগ কৃষক সনাতন পদ্ধতিতে ফসল ফলান ও প্রক্রিয়াজাত করেন। এ সময় খুব কমসংখ্যক কৃষক আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। ফলে ফসল কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দীর সময় অনেক ফসল নষ্ট হয়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ২০২১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মোহা. কামরুল হাছানের নেতৃত্বে একটি গবেষণা হয়। এর শিরোনাম ‘Estimation of Overall Food Losses and Waste at all Levels of the Food Chain’। এ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ধান, গম, ডাল, শাক, সবজি, ফল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিমসহ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন থেকে পাইকারি বিক্রি পর্যন্ত শতকরা ১২ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩২ শতাংশ নষ্ট হয় আম। টমেটো নষ্ট ও পচে যায় ২৮ ভাগ। উৎপাদনের ২২ শতাংশ আলু নষ্ট হয়। আর ধান ও গম নষ্ট হয় যথাক্রমে ১৭.৮ ও ১৭.৬ শতাংশ।