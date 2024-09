জুলাই বিপ্লব: এ টেল অব জেন–জেড

মিসরীয় লেখক আলা আল আসওয়ানির স্বৈরাচার এবং স্বৈরতন্ত্র নিয়ে লিখা ‘The Dictatorship Syndrome’ বইতে তিনি স্বৈরাচারের কখন পতন হবে এবং কীভাবে তা হবে, সেটার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বৈরাচারের পতনের বীজ স্বৈরাচারের হাতেই নিহিত থাকে। তিনি লিখেছেন,

‘A dictator in his virtual and multi-delusional world is like a person driving a car with no brakes or rear-view mirror. He drives without the least notion of the surroundings he is driving through, and he cannot stop the car even if he wants to. Under these circumstances, the car will end up crashing horribly. Even if it does not happen today, then it will tomorrow or the next day.’

৩৬ জুলাই, অকুতোভয় বাংলার মানুষ কারফিউ উপেক্ষা করে বন্দুকের নলের সামনে দিয়ে এক পা দুই পা করে এগিয়ে গিয়েছে বঙ্গভবনের দিকে। ১৬ বছর শোষণের রাজত্ব কায়েম করা সরকারপ্রধান লক্ষ্মণ সেনের ৮২০ বছরের রেকর্ড ভেঙে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে সামরিক হেলিকপ্টারে চড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন। গণজোয়ারে সৃষ্ট ঝড়ের দাপটে দেশে উড়তে থাকল লাল সবুজের পতাকা, মুহূর্তেই ছিঁড়ে গেল বুলডোজারের অদৃশ্য শিকল। মুক্ত হলো দেশ। ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের নীতি হয়ে উঠল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্তর্নিহিত নীতি। মৃত্যু পথযাত্রী জুলাইয়ের শেষ সাধ পূরণ হলো, জয় এল। জুলাই বুঝল—এবার তার শেষ হওয়ার পালা। শুরু হলো আগস্ট, শুরু হলো আগামী।

লেখক: সাদিয়া আফরিন প্রাপ্তি, শিক্ষার্থী, সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ