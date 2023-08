এস এম সুলতানের রংতুলি

মহামতি এরিস্টটলের বয়ানে ‘Art is imitation mimesis তথা শৈল্পিক অনুকরণের মুখ্য বিষয় চলমান মানবজীবন। অবিকল প্রাণপ্রকৃতির সঙ্গে শিল্পী ও কবিমনের পৃথক প্রেরণা সঞ্চারিত হয় বলে শিল্প হয়ে ওঠে আরও জীবন্ত ও আকর্ষণীয়।

কি গান, কি কবিতা কিংবা চিত্রকর্ম; শিল্পের গড়ন সদা সুন্দর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেই সুন্দরকে বলেছেন রুচির প্রকাশ। ‘সৌন্দর্য্য ও প্রেম’ প্রবন্ধে রবিঠাকুরের বয়ান, ‘সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয় এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তোলে।’

রাবীন্দ্রিক সুরেও ফুটে ওঠে ওই প্রেমেরই গোলাপ।

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।

আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব॥

ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে—

প্রেমকে আমার মালা করে গলায় তোমার দোলাব॥

রবি কবির ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালা’য় শিল্প প্রসঙ্গে বলেন, ‘মানুষের আদিমতম শিল্পে তার প্রথম জয়যাত্রার আনন্দ ও উৎসাহের প্রভাব এবং তেজ লক্ষ্য করা যায়। জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়ার আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা, রস-সৃষ্টি ও রূপ-সৃষ্টি বিষয়ে এই হলো শিল্পের কাজ।’

জীবনানন্দ দাশ যাকে বলেন ‘কল্পনা ভাবনা।’

তাঁর মতে, ‘যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভেতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে, তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়’।

কবি John Keats কী দারুণভাবেই না বলেছেন, ‘Beauty is truth, truth is beauty’!

এবং মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পাশাপাশি শিল্প আমাদের শেক্‌সপিয়ারের দ্বান্দ্বিকতার বোধও শেখায়। শোকগ্রস্ত ও হতবাক হ্যামলেট আবিষ্কার করে যে তার বাবা তাঁর চাচা দ্বারা খুন হয়েছে। এবার স্বগতোক্তি হয়। তিনি চিন্তা করেন, কষ্টের মুখোমুখি হবেন, নাকি মৃত্যু দিয়ে জীবন নিষ্পন্ন করবেন। এভাবে সৃষ্টি হয় চিরায়ত শৈল্পিক দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্ন—‘To be or not to be that is the question’!