তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলোই মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বহন করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে একাধারে দুটি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে—মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে একদিকে যেমন সৃষ্টির সেরা হওয়ার মতো গুণাগুণ দিয়েছেন অন্যদিকে তার মাঝে এমন কিছু প্রবৃত্তি দিয়েছেন, যা তাকে মহাবিশ্বের নিকৃষ্টতম অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে। আর বিপরীতমুখী এই দুটি স্বভাবের মাঝে যার মধ্য যেটির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, সে সেই দলভুক্ত। সুতরাং মানুষ হিসেবে পরিচয় দেওয়ার সবচেয়ে বড় উপাদান হলো ‘মনুষ্যত্ব’। আর মনুষ্যত্ব হলো সেসব গুণের সমষ্টি (দয়া–মায়া, প্রেম-ভালোবাসা, মহানুভবতা, উদারতা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেকবোধ, চিন্তাশীলতা, সভ্যতা, সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি) যা মানুষকে অন্য সব প্রাণী বা সৃষ্টি থেকে আলাদা করেছে। মানুষকে একদিকে যেমন ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, আবার এই মহাবিশ্বের হেন অপকর্ম নেই, যা মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয় না। তাই তো আমরা দেখি, হত্যা-মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় (বৃক্ষনিধন, পাহাড় ধ্বংস, কার্বন নিঃসরণ, জলাশয় ভরাট ইত্যাদি), পরিবেশ (বায়ু, পানি, মাটি) দূষণসহ জলে-স্থলে যত ধরনের অনিষ্ট, সবই মানুষেরই কর্ম।

মোদ্দাকথা, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচায়ক হলো ‘মনুষ্যত্ব’। মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি আকারে–অবয়বে মানুষের মতো দেখালেও আদতে সে মানুষ নয়। আর এদের জন্যই ‘অমানুষ’ শব্দটির উদ্ভব ও প্রয়োগ। তাই তো বলা হয়, There is a big difference between Human Being and being Human.

*লেখক: জেলা লাইব্রেরিয়ান, শেরপুর