বাংলায় ফুলের ব্যবহার ও ধরন—প্রথম পর্ব

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ‘A Statistical Account of Bengal (Volume-III)’ থেকে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় ৬১৫৬ জন মালি তথা উদ্যানরক্ষক ও ফুল বিক্রেতার কথা জানা যায়। এই বিপুল সংখ্যা দেখে ফুলের ব্যাপক ব্যবহার যে সেকালে ছিল, তা ধারণা করা যায়। উনিশ শতকের ষাটের দশকে জেমস ওয়াইজ ছিলেন ঢাকার সিভিল সার্জন। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা ‘Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal’ গ্রন্থ থেকে উনিশ শতকে ফুলের ব্যবহার, ধরন ও মালিদের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, তখন ঢাকায় মুসলমান মালি ছিলেন অসংখ্য। ফুলের চারার পরিচর্যা করে বাজারে বিক্রি করতেন তাঁরা। বিভিন্ন জাতের জুঁই, চামেলি, বেলি, গাঁদা ও গোলাপের চারা উৎপাদন করতেন। এ ছাড়া মুসলিম নারীদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রকমের ফুলের মালা, ফুলের বাজুবন্ধ, ফুলের ছড়ি প্রস্তুত করতেন। ফুলের তোড়া ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের অতি প্রিয়। পীর-দরবেশের মাজারে ফুলের প্রয়োজন পড়ত। ছিলেন হিন্দু মালাকারও। তাঁরা ফুল দিয়ে ঘরবাড়ি, দোকান ও নৌকা সাজিয়ে দিতেন। মন্দিরে ফুলের জোগান দিতেন। দেব-দেবীর প্রতিমায় যে ফুলের মালা দেওয়া হতো, তা সংগ্রহ করতেন মালাকারেরা। বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর জন্য বিশেষ বিশেষ ফুলের ব্যবহার ছিল। নৈবেদ্য দেওয়ার জন্য চম্পা, চামেলি, বেলি, গন্ধরাজের মতো সুগন্ধী ফুলের ব্যবহার হতো। দেব-দেবীর প্রতিমার গলায় যে ফুলের মালা দেওয়া হতো, তা সুতায় বাঁধা হতো না। তা বাঁধা হতো কলাগাছের ছিলকা দিয়ে। মালাকার ছাড়া অন্য কারও গাঁথা মালা পবিত্র বলে বিবেচিত হতো না। বিয়েতে কনের মাথার খোঁপা বাঁধার দায়িত্বও ছিল মালাকারদের। খোঁপার একদিকে থাকত বেলি ফুল আর অন্যদিকে থাকত গোলাপ।