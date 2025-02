বগুড়ার অর্থনীতি সম্প্রসারণ করছে দই, বাড়ছে কর্মসংস্থান

বগুড়ার দইসহ দেশের অন্যান্য কৃষি ও অকৃষি পণ্যের টেকসই উন্নয়ন এবং এসব পণ্যের আন্তর্জাতিকবাজারে প্রবেশাধিকার প্রসঙ্গে থাইল্যান্ড পরিদর্শনকালে কথা হয় এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এআইটি) কর্মরত ড. মোহাম্মাদ জাকির হোসেনের সঙ্গে। তিনি ২০ বছরের অধিক সময় ধরে সেই দেশে বসবাস করছেন এবং তাঁর থাইল্যান্ডের কৃষিপণ্যে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, পণ্য বৈচিত্রায়ন এবং এসব পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে থাইল্যান্ড সরকারের সরকারি অবদান বিষয়ে বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি তাঁর থাই অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় কমবেশি অনেক প্রসিদ্ধ কৃষিপণ্যসহ অন্যান্য অকৃষিজ পণ্য পাওয়া যায় কিন্তু এসব পণ্যের অধিকাংশের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার নেই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার জাপান সরকার কর্তৃক ১৯৭৯ সালে গৃহীত One Village One Product (OVOP) অথবা থাইল্যান্ড সরকার কর্তৃক ২০০১ সালে গৃহীত One Tambon One Product (OTOP) মডেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে জেলা অথবা যে অঞ্চল অথবা যে গ্রাম যে পণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ, সেসব জেলা বা অঞ্চল বা গ্রামকে ওই পণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেই পণ্যের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শক্তিশালীকরণের পাশাপাশি যত প্রকার সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, তা নিশ্চিত করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, কেননা, ২০ বছর ধরে OTOP মডেলের আওতায় থাই সরকার সে দেশের সব পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ পর্যন্ত সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে, যার ফলে আজ থাইল্যান্ড কৃষি পণ্যসহ অন্যান্য অপ্রচলিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য পণ্যে রূপান্তর এবং সেসব পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বিশ্ববাজারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলছে। পাশাপাশি থাইল্যান্ডের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যদি বাংলাদেশ সরকার জাপানের OVOP অথবা থাইল্যান্ডের OTOP মডেলের মতো একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তবে তা একদিকে যেমন স্থানীয় পণ্যগুলোর গুণগত মান বাড়াবে, অন্যদিকে সেসব পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

সার্বিক বিবেচনায় জাপানের OVOP অথবা থাইল্যান্ডের OTOP–এর মতো মডেল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বগুড়ার মতো যদি আমরা দেশের ৬৪টি জেলাকে ৬৪টি অথবা One Cluster One Product (OCOP)–এর মতো একটি হাইব্রিড মডেল উন্নয়ন অর্থাৎ সারা দেশে বিরাজমান প্রতিটি ব্যবসাগুচ্ছে এক বা একাধিক সমজাতীয় পণ্যের মাধ্যমে গুচ্ছভিত্তিক ব্র্যান্ডিং করতে পারি, তবে তা স্থানীয় অর্থনীতিকে যেমন চাঙ্গা করবে, তেমনি স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। যদিও কাগজ-কলমে সরকারের এই ধরনের একটি কর্মসূচি আছে, তবে তার কার্যকর প্রয়োগ নেই। সে ক্ষেত্রে দরকার হবে সরকারের সেই কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর প্রয়োগ, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের স্বউদ্যোগ এবং ব্যবসা উপযোগী অনুকূল পরিবেশ তৈরি জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি সেক্টরের সমন্বিত উদ্যোগ, যে কাজটি করে চলেছে ডেনমার্ক ও থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলো।

লেখক: ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ