এবারের পাঠ্যপুস্তক উৎসব জমে উঠুক

প্রিয় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় ওমর খৈয়ামের কথা জেনেছি। তিনি বলেছিলেন:

Here with a loaf of bread

beneath the bough.

A flash of wine, a book of

verse and thou,

Beside me singing in the wilderness

And wilderness is paradise enow.

‘রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়।’

সুতরাং বইয়ের কাছে যেতে হবে আমাদের। চলুন, উপহার হিসেবে বই বেছে নিই। বই উপহার দিই।

একবার অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের চেতনাজগতে নাড়া বা হৃদয়সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজটা করছেন কীভাবে? শুধু বই পড়িয়ে? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। বইয়ের দিকে আমাদের এত যেতে হলো কেন? আমাদের সমাজ অনেক পিছিয়ে গেছে। আমাদের ছোটবেলা যদি জিজ্ঞেস করা হতো, তুমি কার মতো হবে? তখন নাম আসত বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের। আজ আমরা চোখের সামনে কাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরব? কার নাম বলব? শিক্ষকদের দেখে ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হবে, বড় স্বপ্নে উদ্দীপ্ত হবে। আজকে শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা তো সেটা পাচ্ছে না। অথচ মনে রাখতে হবে, জৈবিকভাবে যেমন, আত্মিকভাবেও তেমনি, মানুষ মানুষের কাছ থেকেই জন্মায়। এখন আমাদের নতুন প্রজন্ম আগের যে মানুষের কাছ থেকে জন্মাবে, সেই মানুষ তো নেই। তাই আমাদের চলে যেতে হলো বইয়ের কাছে।

বেশ আগে খবরের কাগজে দেখেছিলাম, ভেনেজুয়েলার বামপন্থী রাষ্ট্রনায়ক হুগো চাভেজ তাঁর দেশে ‘পাঠবিপ্লব’ শুরু করেছিলেন। এর অংশ হিসেবে তিনি মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে একটি বাম বিপ্লবাত্মক বইও উপহার দিয়ে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বারাক ওবামাকে তিনি যে বইটি উপহার দিয়েছেন তা এডুয়ার্ড গ্যালিয়ানোর একটি বিখ্যাত বাম বিপ্লব ক্ল্যাসিক বই। হুগো চাভেজ বেশ আগে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত এক ভাষণে তাঁর দেশের জনগণকে পাঠে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিপ্লবে, ভাষণে নির্দিষ্ট করে একটি স্লোগান জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তা হলো ‘পাঠ’ এবং ‘পাঠ’।

এত দিন বিশ্বনেতারা তাঁদের জনগণকে কাজ করতে উৎসাহিত করেছেন, কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু কোনো নেতা জনগণকে পড়াশোনার নির্দেশ দিয়েছেন, তা-ও আবার সরাসরি প্রচারিত ভাষণে। এমনটা বিশ্ব আর কখনো অবলোকন করেনি।

আমাদের দেশে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পাঠবিপ্লব খুবই প্রয়োজন। আসুন আমরা শপথ করি, আমাদের সোনামণিরা, ভবিষ্যতের নায়কেরা যাতে নিয়মিত পাঠ করে, অভিভাবক হিসেবে তাদের আমরা নজরে রাখব। প্রত্যেক শিশু আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক। সেই স্বপ্ন দেখি।