পাঠকের ছবি (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
আধুনিক সময়ে দিন দিন পত্রিকার কদর কমে যাচ্ছে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অনলাইন ভার্সনের প্রতি। পাঠক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্য আগেভাগেই জেনে যান। বিক্রি কিছুটা কমে গেলেও হাতে নিয়ে পত্রিকা পড়ার আবেদন কখনোই কমবে না। মিরপুরের দুয়ারীপাড়া এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
মেঘাই ঘাট টু নাটুয়াপাড়ার চর। একমাত্র নৌকাতেই এপার থেকে ওপারের মানুষ নিয়মিত যাতায়াত করেন। চিকিৎসা–জটিলতায় যাতায়াতের এমন দুর্ভোগের কারণে অনেক অসুস্থ রোগী সঠিক সময়ে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হন। কাজিপুর ঘাট, সিরাজগঞ্জ। সম্প্রতি তোলাছবি: রাজু আহমেদ রকি