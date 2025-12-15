ছবি

পাঠকের ছবি (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

আধুনিক সময়ে দিন দিন পত্রিকার কদর কমে যাচ্ছে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অনলাইন ভার্সনের প্রতি। পাঠক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্য আগেভাগেই জেনে যান। বিক্রি কিছুটা কমে গেলেও হাতে নিয়ে পত্রিকা পড়ার আবেদন কখনোই কমবে না। মিরপুরের দুয়ারীপাড়া এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
মেঘাই ঘাট টু নাটুয়াপাড়ার চর। একমাত্র নৌকাতেই এপার থেকে ওপারের মানুষ নিয়মিত যাতায়াত করেন। চিকিৎসা–জটিলতায় যাতায়াতের এমন দুর্ভোগের কারণে অনেক অসুস্থ রোগী সঠিক সময়ে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হন। কাজিপুর ঘাট, সিরাজগঞ্জ। সম্প্রতি তোলা
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
রঙিন জড়জীবন। লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাফিজুন নাহার
কৃষক ধান কেটে এখান মেশিন দিয়ে মাড়াই করেছেন। মাড়াই করার পর ধান নিয়ে গেলেও খড়কুটো এখনো পড়ে রয়েছে। কদমতলা, কালকিনি, মাদারীপুর। সম্প্রতি তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসে সন্ধ্যার সূর্যাস্ত। আসামবস্তি ব্রিজ, রাঙামাটি-কাপ্তাই সড়ক, রাঙামাটি। সম্প্রতি তোলা
ছবি: সরোয়ার হোসেন
নদী‌তে মাছ ধরার পর তীরে বিশ্রা‌মে নৌকাসহ জে‌লেরা। বেতুয়া, চরফ‌্যাশ‌ন, ভোলা। সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন
সুতায় রং করে শুকানোর জন্য রোদে দেওয়া হয়েছে। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
দিনের শেষ আলোটা যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, তখন বোঝা যায়—এই নীরব সন্ধ্যা আসলে কত কিছু বলে যায় শব্দ ছাড়াই। তুরাগ নদ, বেড়িবাঁধ এলাকা, মিরপুর। সম্প্রতি তোলা
ছবি: আশিকুর রহমান
বিস্তীর্ণ জলাভূমির বুকে নৌকায় দাঁড়িয়ে জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত দুজন। প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের নীরব গল্প। চলনবিল, নাটোর। সম্প্রতি তোলা
ছবি: শেখ ওমর ফারুক
শীতের সকালে গ্রামবাংলার মাঠে সবুজ-হলুদের গালিচা বিছানো খেতে কাজ করছেন কৃষকেরা; সামনে ফুটে থাকা বুনো ফুল আর দূরে বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তর মিলিয়ে ধরা পড়েছে কৃষিজ জীবনের সৌন্দর্য
ছবি: উম্মে জান্নাত জ্যোতি
