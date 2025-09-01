ছবি

পাঠকের ছবি (১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

১ / ৮
অদূরে শহীদ শামসুজ্জোহা চিরঘুমে। স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইস্যুতে টালবাহানা বন্ধ হয়েছে কি? ড. জোহা স্যারের কবর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
২ / ৮
প্রতিদিনই শরতের নদী ও মেঘ দেখতে ধলেশ্বরী পাড়ে হাজির হই। হঠাৎ চোখ পড়ল একটি বেদে পথশিশুর ওপর। সে একটি পুরোনো টায়ার নিয়ে খেলা করছে। পথশিশু হোক, তার ওপরও তো একটু বিনোদন দরকার। ময়লা ও ছাইয়ের মধ্যে চলছে তার খেলা। এভাবেই পথশিশুরা অনাদর ও অবহেলায় বেড়ে উঠছে। এখানে যেন কারও দায় নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর পাড় থেকে ৩১ আগস্ট বিকেলে তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
৩ / ৮
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষষ্ঠ ব্যাচের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান। কীর্তনখোলা হলরুম, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ছবি: কামরুল হাসান
৪ / ৮
পূর্ণিমা সন্ধ্যা। বালিথুবা বাজার, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. আল–আমিন মাসুদ
৫ / ৮
ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাগুর বাসস্ট্যান্ডে রাস্তা পারাপারের জন্য পদচারী–সেতু (ওভার ব্রিজ) থাকলেও মানুষ এটি ব্যবহার না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে সড়কের মাঝখান দিয়ে এলোপাতাড়ি চলাচল করছে। চান্দিনা সদর, কুমিল্লা, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
৬ / ৮
প্রকৃতির মধ্যেই প্রকৃতির সৌন্দর্য। নারকেলগাছের শিকড়ে গজে ওঠা উদ্ভিদ
ছবি: জুয়েল
৭ / ৮
গাছের পাতায় বসে আছে একটি পোকা। উদ্দমদী গ্রাম, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
৮ / ৮
বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের তার, কেব্ল অপারেটর, ব্রডব্র্যান্ডের ইন্টারনেটের তারসহ বিভিন্ন লাইন সংযোগে এখানে। প্রাণহীন এই গাছগুলো সব সময় প্রাণীদের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে নিঃশর্তে। হাজীপুর, মালীপাড়া, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
ছবি থেকে আরও দেখুন