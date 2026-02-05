পাঠকের ছবি (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
স্কুল ছুটির পর দুই শিক্ষার্থী মেঠোপথে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। একসময় যখন তারা বড় হবে, এ স্মৃতি তাদের আলোড়িত করবে। এই ছোটকাল, এই মেঠোপথ আমার হৃদয়জুড়ে! তোমাদের জন্য ভালোবাসা। ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
ফুলজোড় নদীর বুকে সূর্যাস্ত এবং নদীর তীরে বেদে সম্প্রদায়ের বসবাস। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ছবি: রাজু আহমেদ রকি
সবুজের বুকে হারিয়ে যাওয়া এক শান্ত পথ। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ফারনান বিপুল
রাতের ঢাকা। জটলা তারের নিচে নীরব রাস্তা, তবু জেগে থাকে গল্পগুলো। মহাখালী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস. এম. এম. মুসাব্বির উদ্দিন
আকাশে ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্য অন্যর ঘুড়ি কাটার খেলা। বালকটি আরেকজনের ঘুড়ি কাটার চেষ্টা করছে। ঘুড়িটি কাটার জন্য তার কসরত চলতেই থাকে। ছবিটি মুন্সীগঞ্জের চন্দনতলা এলাকা থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
বসন্তের আগেই বগুড়ায় গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে শ্বেতশুভ্র সবুজাভ সজনে ফুল। ছবিটি বগুড়া থেকে সম্প্রতি তোলা।ছবি: কারিমুল হাসান
গ্রামের পুকুরপাড়ে শর্ষে বোনা হয়েছে। শর্ষে ফুলের হলদে রূপে শীতের রৌদ্র স্নান করে নিচ্ছেছবি: আল আমিন জুয়েল