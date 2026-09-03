পাঠকের ছবি (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৯
লক্ষ্মণ সাহার জমিদারবাড়ি। কালক্রমে বাড়িটি উকিলের বাড়ি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিনন্দন জমিদারবাড়িটি সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে। ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী, ২৯ আগস্ট ২০২৬ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
২ / ৯
যেখানে প্রকৃতি আর ভালোবাসা একসঙ্গে হাত মেলায়। সিআরবি চত্বর, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
নীল আকাশ আর সাদা মেঘের নিচে দিগন্তজুড়ে সবুজের সমারোহ। রৌহা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রাজু আহমেদ রকি
৮ / ৯
আড়িয়াল বিল, মুন্সিগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অপু আহমেদ
৯ / ৯
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চান্দিনার বাগুর বাসস্ট্যান্ডে লোকজন পারাপারের জন্য একটি পদচারী–সেতু রয়েছে। পাশের পদচারী-সেতু ব্যবহার না করে এভাবেই মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সড়কের লোহার বেরিয়ারের ফাঁক দিয়ে সড়ক পার হচ্ছে। বাগুর বাসস্ট্যান্ড, চান্দিনা, কুমিল্লা, ৩১ আগস্টছবি: ওসমান গনি