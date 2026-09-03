ছবি

পাঠকের ছবি (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

১ / ৯
লক্ষ্মণ সাহার জমিদারবাড়ি। কালক্রমে বাড়িটি উকিলের বাড়ি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিনন্দন জমিদারবাড়িটি সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে। ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী, ২৯ আগস্ট ২০২৬
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
২ / ৯
যেখানে প্রকৃতি আর ভালোবাসা একসঙ্গে হাত মেলায়। সিআরবি চত্বর, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
৩ / ৯
জলে আকাশের প্রতিচ্ছবি। বিন্না, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: নিয়াজ শাওন
৪ / ৯
গুরুত্বহীন হয়ে গেলে সবাই অবহেলা করে। বয়স ফুরোলে সব সহ্য করার দিন শুরু হয়। ছবিটি চট্টগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৫ / ৯
ছুটে চলে কত ট্রেন, তবু থামে না এই আঙিনায়—। নীরব প্ল্যাটফর্ম আজও অপেক্ষায়, কোনো এক থামার আশায়। আহাম্মদাবাদ রেলওয়ে স্টেশন, ময়মনসিংহ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. নাঈম মিয়া
৬ / ৯
পূর্ণিমাসন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়। শামসুন নাহার হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ছবি: তাসমিয়া জাহান নীলা
৭ / ৯
নীল আকাশ আর সাদা মেঘের নিচে দিগন্তজুড়ে সবুজের সমারোহ। রৌহা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
৮ / ৯
আড়িয়াল বিল, মুন্সিগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: অপু আহমেদ
৯ / ৯
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চান্দিনার বাগুর বাসস্ট্যান্ডে লোকজন পারাপারের জন্য একটি পদচারী–সেতু রয়েছে। পাশের পদচারী-সেতু ব্যবহার না করে এভাবেই মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সড়কের লোহার বেরিয়ারের ফাঁক দিয়ে সড়ক পার হচ্ছে। বাগুর বাসস্ট্যান্ড, চান্দিনা, কুমিল্লা, ৩১ আগস্ট
ছবি: ওসমান গনি
ছবি থেকে আরও দেখুন