পাঠকের ছবি (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
সবুজে ঘেরা মাঠে কাদাভরা জমি চষছেন এক পরিশ্রমী কৃষক। তাঁর হাতের মজবুত টানে লাঙল আর যন্ত্র যেন প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলছে। ঘামে ভেজা শরীর, কিন্তু চোখে ভরপুর আশা—এই জমিই দেবে পরিবারের অন্ন, এই মাটিই তাঁর শক্তি ও বেঁচে থাকার পথ। দূরের গাছপালা নীরব সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর বাতাসে ভাসছে ভেজা মাটির সুগন্ধ। এই দৃশ্য শুধু চাষাবাদ নয়, এটি কৃষকের অদম্য পরিশ্রম আর জীবনের সত্য কথা। ছবিটি নেত্রকোনার বারহাট্টা থেকে তোলাছবি: দেলোয়ার হোসেন
সব সময় রোদ চাইলে মরুভূমি হয়ে যেতে হয়। কিছুটা বর্ষা লাগে, ভেতরটা নরম রাখার জন্য। ধীরুয়াইল, নিকলী, কিশোরগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ইলিয়াছ সোহাগ
একান্ত সময়। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত শিশু। চররমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
এই গ্রামের মানুষের জীবন ও জীবিকার ভরসা এই ছোট ছোট নৌকাই নদীর বুকে ভেসে চলে প্রতিদিন। ছবিটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অরুয়াইল এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: সূর্য দাস
ছায়ার বুক চিরে আলো যখন নামে, তখন প্রতিটি পদক্ষেপই হয়ে ওঠে নতুন ভোরের অঙ্গীকার। সম্প্রতি রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে ছবিটি তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল
সন্তানের সঙ্গে মায়ের খুনসুটি। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
জাতীয় প্রেসক্লাব গেট ও সচিবালয় মেট্রোরেল লিফটের প্রবেশমুখে এক প্রবীণ পাঠক পত্রিকা পড়ছেন। আরাম ও আয়েশে পত্রিকাপাঠক আসলে পেশায় শ্রমিক। হার্ডকপির পাঠক কমে যাওয়ার যুগে এ দৃশ্য মুগ্ধকর। ছবিটি ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ তোলাছবি: আবু আফজাল সালেহ
গরমের পর স্বস্তির বৃষ্টি। বাগবাড়ি, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
ঝরা বৃষ্টির জলে স্নান করা সজীব সবুজ পাতা। ঘাটারচর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল