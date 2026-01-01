পাঠকের ছবি (১ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
রাজা যায়, রাজা আসে! জমিনদার আশ্বাস দেয় জমিনের। তবু বছর ঘুরে আসে নতুন বছর। স্বাভাবিক নিয়মে চলে সবকিছু। না মেলে জমি, না মেলে খাজনা মওকুফ। শুধু ভুলে যাওয়া আশ্বাসের বাণী হয়তো মনে খোঁচা দেয়। প্রান্তিক মানুষের দুর্দশা নিত্যসঙ্গী হয়েই চলে। খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের শুরুটা তীব্র শীত দিয়েই। বছর বদল হলেও রাস্তায় ঘুমন্ত মানুষের ভাগ্য আগেও এমনই ছিল। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
কালের গহ্বরে হারিয়ে গেল আরও একটি বছর। নতুন বছর ২০২৬ অপেক্ষা করছে নতুন সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধির। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিফলিত হোক প্রতি বাংলাদেশির হৃদয়ে। ২০২৫ সালের শেষ সূর্যাস্ত থেকে দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ুক ২০২৬ সালের সূর্যোদয়ে। শহীদ হাদিস পার্ক, খুলনা
তীব্র শীত আর শৈত্যপ্রবাহে রাজধানী ঢাকার জনজীবন বিপর্যস্ত। গলির ফাঁকা সড়কে কাঠখড় দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা নিচ্ছে শ্রমজীবী মানুষজন। ঢাকার আগারগাঁও এলাকা, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: দেলোয়ার হোসেন
বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল ছেয়ে গেছে হলুদ শর্ষের ফুলে। দর্শনার্থীরা দূরদূরান্ত থেকে শর্ষের খেতে বেড়াতে আসছেন, ছবি তুলছেন, ভিডিও করছেন। বেড়া, পাবনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অলোক আচার্য
হঠাৎ ব্রহ্মপুত্রের তীরে প্রচুর চিলের দেখা মিলল। জয়নাল আবেদিন পার্ক, ময়মনসিংহ, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: রিয়াদুল আহসান
যশোরে কয়েক দিনের তীব্র শীতের পর আজ ঝলমলে রোদের দেখা মিলেছে। সেই রোদ উপভোগ করতে নিজেদের বাড়ির আঙিনায় গাছে বাঁধা দোলনায় বসে দুই বোন মেতে উঠেছে রোদ পোহানো আর খুনসুটিতে। এ যেন শীতের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেওয়া এক প্রাণবন্ত মুহূর্ত। হাশিমপুর, যশোর, ১ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: সজীবুর রহমান
শীতের ভোরে বিভিন্ন পশুপাখি এবং বাদুড় খেজুরের রস খেতে এসেছে। যত দূর জানা যায় কাঁচা খেজুরের রসে বাদুড়ের বিষ্ঠা বা লালা মিশ্রিত হয় এবং সেই বিষ্ঠা বা লালায় নিপাহ ভাইরাসের জীবাণু থাকে। খেজুরের কাঁচা রস পান করলে মানুষ নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। হিজুলিয়া গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: হাফিজুন নাহার
বাঁশ দিয়ে একজন কারিগর নিপুণ হাতে তৈরি করছেন ডালি। এখন আলু উঠেছে, তাই কৃষকেরা আলু তুলতে ব্যাবহার করবেন। জামালগঞ্জ গ্রাম, আক্কেলপুর উপজেলা, জয়পুরহাট। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: দীপংকর কুমার চৌধুরী
খালে এখন পানি কম। জেলেরা তাই মাছ ধরতে যেতে পারছেন না। এ কারণে জেলেদের নৌকাটি এখন একটু জিরোনোর ফুসরত পাচ্ছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিমের খাল থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ