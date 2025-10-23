ছবি

পাঠকের ছবি (২৩ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

১ / ৮
তখন সন্ধ্যা নেমেছে। তবু জীবিকার তাগিদে জেলেরা নৌকা নিয়ে নদীতে। আত্রাই নদ, বিলদহর, সিংড়া, নাটোর, ২১ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
২ / ৮
ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে দুর্ধর্ষ চুরি হয়েছে! প্রায় ৯০ মিলিয়ন ইউরো মূল্যের হীরা–চুনি–পান্না এমনকি নেপোলিয়নের সময়কার রাজকীয় ক্রাউন নেকলেস পর্যন্ত নিয়ে গেছে...অ্যান্টিক মূল্য বিবেচনায় দাম আরও বেশি হতে পারে, যা সারা দুনিয়ায় আলোড়ন তুলেছে। গত ১৯ অক্টোবর মাত্র আট মিনিটেই এত নিরাপত্তার মাঝে কাজ করে গায়েব হয়ে গেছে চোরেরা। ১৭৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ল্যুভর মিউজিয়াম শুধু ইউরোপ বা ফ্রান্সই নয়, পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ এক জাদুঘর ও সংগ্রহশালা। প্রতিবছর প্রায় ৯ মিলিয়ন দর্শনার্থী ল্যুভর মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন, যা সারা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ
ছবি: মো. রিয়াদুল আহসান নিপু
৩ / ৮
রাস্তার পাশে ফুটে আছে চায়না রোজ বা হাওয়াইয়ান হিবিস্কাস ফুল। বড়গোঁজা, পালপাড়া, সলংগা, সিরাজগঞ্জ
ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: সুমন পাল
৪ / ৮
অটোরিকশা ভ্রাম্যমাণ কাপড়ের দোকান। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ২২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
৫ / ৮
তীরে থেমে থাকা নৌকা যেন সময়ের সাক্ষী—নদীর বুক জুড়ে শান্ত প্রকৃতি, আর বাতাসে ভেসে বেড়ায় গ্রামবাংলার স্নিগ্ধতা। ধরলা নদী, কুড়িগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মামুন বকসী
৬ / ৮
দিনাজপুরের ঢেপা নদীর তীরে অবস্থিত এই নয়াবাদ মসজিদ। এখানে প্রতিদিন নানা পর্যটক আসেন। মসজিদের স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হন। ছবিটি সম্প্রতি দিনাজপুর থেকে তোলা
ছবি: দেলোয়ার হোসেন
৭ / ৮
শিকারের অপেক্ষায় পাড়ে বসে আছে কাক। জীবন বাঁচানোর তাগিদে প্রতিটি প্রাণীই সর্বদা ব্যস্ত থাকে
ছবি: স্বাতীলেখা লিপি
৮ / ৮
ছাদবাগানে লাগানো হয়েছে কলমি। তাতে ফুল ফুটে আছে। বাগবাড়ি, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
ছবি থেকে আরও দেখুন