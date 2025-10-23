পাঠকের ছবি (২৩ অক্টোবর ২০২৫)

ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে দুর্ধর্ষ চুরি হয়েছে! প্রায় ৯০ মিলিয়ন ইউরো মূল্যের হীরা–চুনি–পান্না এমনকি নেপোলিয়নের সময়কার রাজকীয় ক্রাউন নেকলেস পর্যন্ত নিয়ে গেছে...অ্যান্টিক মূল্য বিবেচনায় দাম আরও বেশি হতে পারে, যা সারা দুনিয়ায় আলোড়ন তুলেছে। গত ১৯ অক্টোবর মাত্র আট মিনিটেই এত নিরাপত্তার মাঝে কাজ করে গায়েব হয়ে গেছে চোরেরা। ১৭৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ল্যুভর মিউজিয়াম শুধু ইউরোপ বা ফ্রান্সই নয়, পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ এক জাদুঘর ও সংগ্রহশালা। প্রতিবছর প্রায় ৯ মিলিয়ন দর্শনার্থী ল্যুভর মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন, যা সারা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চছবি: মো. রিয়াদুল আহসান নিপু