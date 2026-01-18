পাঠকের ছবি (১৮ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
ধারালিয়া গ্রামে গৃহস্থ পরিবারে ঝুলন্ত খোপে কবুতর পালন করে। শক্ত গুনা দিয়ে গাছের সঙ্গে এই খোপ বাঁধা। ঝড়, বাদল হলে পড়ে না। খোপের নিচে জাল দেওয়া হয়েছে, যাতে বাচ্চা কোনো কারণে নিচে পড়ে গেলেও মারা না যায়। কবুতর সারা দিন জমিতে গিয়ে ধানসহ অন্যান্য খাবার খেয়ে আসে। সে কারণে এদের বাড়তি খাবার খুব একটা দিতে হয় না। ধারালিয়া, বানারীপাড়া, বরিশালছবি: মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
শীতের সকালে গ্রামীণ জীবনের ব্যস্ততা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া টু বিজয়নগর রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়াছবি: মো. সাইফুল ইসলাম
শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের মানবিক লক্ষ্য নিয়ে গাইবান্ধায় শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অ্যাকশন ফর ব্যালান্স অন ক্লাইমেট অ্যান্ড ডিগনিটি (এবিসিডি), আরএইচস্টেপ ও সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন–এর যৌথ উদ্যোগে ‘উষ্ণতা ২০২৬’ শীর্ষক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ১১ জানুয়ারি ২০২৬ জেলার ফুলছড়ি উপজেলার উত্তর উড়িয়া ও গুভরি এলাকায় শীতার্ত মানুষের মধ্যে ৫০টি কম্বল এবং ৬০ জনের জন্য কাপড় বিতরণ করা হয়ছবি: মেহেদী হাসান
এটি একটি বেদেপল্লির ছবি। এখানে বেদেদের নিরুত্তাপ জীবনযাপন চলছে। তাদের ন্যূনতম জীবনযাপনের জন্য নেই টয়লেটের ব্যবস্থা। আর সুপেয় পানির কথা তো ভাবাই যায় না। অনাহার ও অর্ধাহারেই চলছে তাদের দিন। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের কমলাঘাট বেদেপল্লি থেকে ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
বটের চারা মায়া ছড়ায়। বয়স হলে সবাইকে হারাতে হয় একসময়। পরবর্তী প্রজন্ম থেকে যায় অস্তিত্বের জানান দিতে। কুমিরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রামছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
পদ্মা ও কুয়াশা। রাজশাহীছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
একজন কামার ও তাঁর পরিবারসহ শীতের রাতে উপার্জনের জন্য লোহা পিটিয়ে পরিশ্রম করছেন। দুর্গাদহ বাজার, জয়পুরহাটছবি: দীপংকর কুমার চৌধুরী
হাঁসের পাল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া টু বিজয়নগর রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়াছবি: মো. সাইফুল ইসলাম