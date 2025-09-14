পাঠকের ছবি (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
নদীর জল ব্যবহার করে মাছ চাষ করা হয়। আর সে স্থানে ছোট্ট এই বিশ্রামঘর। মাছ চাষের রক্ষণাবেক্ষণ, পাহারা ও বিশ্রাম সব একসঙ্গে হয়ে যায়। মেঘনা নদী, আলোকবালি, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
নৌকায় ভেসে চলেছে জীবনের গল্প, মেঘনা নদীর বুকে দুই মাঝির নিরন্তর পথচলা। কাকুরিয়া, অরুয়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: সূর্য দাস
বাঁশের তৈরি সামগ্রী। বাংলার গ্রামীণ শিল্প এবং ঐতিহ্যের অংশ। ছবিটি সম্প্রতি দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থেকে তোলাছবি: স্বাতীলেখা লিপি
গ্রামের মেঠো পথে গাভির দুধ হাতে বালতি নিয়ে বাজারে যাচ্ছে এক শিশু। পশ্চিম বলিয়াদহ, ইসলামপুর, জামালপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. জুবাইনুর রহমান
সূর্যদেবকে ছায়া ও মায়া দিচ্ছে ব্যাঙের ছাতা। ছবিটি গাজীপুরের কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: ফারদিন ফেরদৌস
মুক্ত আকাশ ও কালজয়ী বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা, সদরঘাট। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
206. দুপুর গড়িয়ে বিকেলের বিদায় মুহূর্ত। এর মধ্যে আকাশে মেঘ জমা হচ্ছে। সবার মধ্যেই একই চিন্তা, বৃষ্টি নামার আগে নদীর ওপারে ভিড়তে পারবে তো! কেননা সব বাসের যাত্রীরাই যে ফেরির ওপর। পাটুরিয়া ঘাট থেকে পার হয়ে যাচ্ছে দৌলতদিয়া ঘাটে। তারপর না হয় আবার বাসগুলোর নিজ গন্তব্যে ছুটে চলা। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পদ্মা নদীর ওপর থাকা ফেরি থেকে তোলা ছবি। ছবি: পর্ণা রানী দত্ত