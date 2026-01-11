পাঠকের ছবি (১১ জানুয়ারি ২০২৬)

গ্রামের উঠানে জেগে উঠেছে কুমড়াগাছ। সেই গাছে ফুল ধরেছে। এই ফুলে আবার মধু সংগ্রহে উঁকি দেয় মৌমাছি। ফলে–ফুলের সৌন্দর্যের পাশাপাশি ঘটে যায় এক নিবিড় বায়োলজি। ছবিটি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের রামচন্দ্রপুর থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: দেলোয়ার হোসেন
প্রচণ্ড শীতের রাতে এই মানুষগুলো ফুটপাতে থাকে। প্রকৃতি অনেকভাবেই মানুষকে অভিযোজন ক্ষমতা দেয়। প্রেসক্লাব এলাকা, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুকাইয়া
শীতে যেদিকে চোখ যায়, শুধু শর্ষে আর শর্ষে। শর্ষে ফুলের হাসিতে প্রকৃতি এখন মাতোয়ারা। আর দল বেঁধে মৌমাছিরা ফুলের মধু নিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তিলার্দী চর, মুন্সিগঞ্জ, ৫ জানুয়ারিছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
পরিত্যক্ত, তবু পুরোপুরি ভুলে যাওয়া নয়। সেগুনবাগিচা, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
পাখির সঙ্গে বসবাস। ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ