পাঠকের ছবি (৪ মার্চ ২০২৬)

মানুষ দেখার নেশা চিরকালের। সেই নেশার অংশ হিসেবে কড়াইল বস্তিতে ঘোরার ইচ্ছা বহুদিনের। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অবশেষে সরকারি কাজের অংশ হিসেবে গত সোমবার গিয়েছিলাম। বনানী থানার মধ্যে পড়েছে দেশের সবচেয়ে বড় এই বস্তি। নানা অপকর্ম আর কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের আত্মগোপনের স্থান হিসেবেও এই জায়গার নাম শোনা যায়। বউবাজার, জামাইবাজার, মোশাররফ বাজার, মাছের বাজার ইত্যাদি বিশাল একটা অংশ পায়ে হেঁটে ঘুরলাম। কী আশ্চর্য...লেকের ওই পারে উঁচু দালানের আভিজাত্য আর এপারেই দুর্দমনীয় দারিদ্র্যের করাল গ্রাস। মনে পড়ল মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উক্তি, ‘ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্রপল্লিতে, এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে নাছবি: রবিউন নাহার তমা