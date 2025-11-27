পাঠকের ছবি (২৭ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
পিলার হাইড্রান্ট। অগ্নিনির্বাপনকর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে উচ্চ চাপের পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করতে এই পিলার হাইড্রান্ট ব্যবহার করা হয়। ব্যাংকক মেট্রোপলিটন ওয়াটার ওয়ার্কস অথরিটি এটি ব্যবহার করেন। আমাদের ফায়ার সার্ভিস এবং ওয়াসা যৌথভাবে কৌশলটির পরিবর্তিত লাগসই ব্যবহার ঢাকার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে পারে। রাতচাথুই ডিস্ট্রিক্ট, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, ২৫ নভেম্বর ২০২৫ছবি: মো. আবদুল্লাহ চৌধুরী
শিউলি বা শেফালি ফুল সকালে গাছের নিচে পড়ে থাকতে দেখলেও রাতের শিউলি থোকায় থোকায় গাছে ফুটে থাকে, যা দেখতে সত্যি অপরূপ সুন্দর ও অতুলনীয়। মিরপুর-১, ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ২০২৫ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
হেমন্তের একটি রৌদ্রোজ্জ্বল মিষ্টি সকালে ফুল গাছের পাতায় রঙিন ডানা মেলে বসে আছে জোড়া প্রজাপতি। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৭ নভেম্বর ২০২৫ছবি: মানস মাহাতো
মেঘের মেলা। ড্যান চ্যান ডিস্ট্রিক্ট, সুফান বুরি প্রভিন্স, সেন্ট্রাল থাইল্যান্ড, ২৫ নভেম্বর ২০২৫ছবি: মো. আবদুল্লাহ চৌধুরী
জমির মধ্যে নেট জালে ধান শুকাচ্ছেন কিষান- কিষানিরা। দৈবুকগাতী, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৬ নভেম্বর ২০২৫ছবি: রাজু আহমেদ রকি
আড়িয়াল খা নদীর পাড়ের খেজুরগাছের অসাধারণ দৃশ্য। গাছির অভাবে এখনো গাছ কেটে রস বের করা সম্ভব হচ্ছে না। ছবিটি আলীপুর, কালকিনী, মাদারীপুর, ২৬ নভেম্বর ২০২৫ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
প্রতিটি জীবিকার জায়গা তথা কর্মস্থলে থাকুক সবুজের রাজত্ব। প্রকৃতিকে দূরে ঠেলে কোনো অবকাঠামো নয়। ফুল ফুটবে, পাখি গাইবে, জীবিকার চাকাও সচল থাকবে। আমাদের জীবন হোক স্বস্তির। কারও অন্যায্য পেশিশক্তি কারও জীবনকে বা প্রকৃতিকে দুর্বিষহ না করুকছবি: সঞ্জয় দেবনাথ