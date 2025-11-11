পাঠকের ছবি (১১ নভেম্বর ২০২৫)

গ্রামের অনেক সড়ক এখন পাকা হয়ে গেছে। অনেক খুঁজে একটা মেঠো পথের সন্ধান পেলাম। হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে নীরব-নিস্তব্ধ এ মেঠো পথ মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিমের তিলার্দি চরের। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
৯ / ১০
পেঁয়াজ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। নাপিতের চর, ইসলামপুর, জামালপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মাজম আলী
১০ / ১০
বরেন্দ্র অঞ্চলে একসময় ধান তোলার জন্য গরু-মহিষের গাড়ি ব্যবহার করা হতো। কৃষির আধুনিকায়নে তা হারিয়ে গেছে। ছবিটি সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বিজলী এলাকা থেকে তোলাছবি: সবুজ সরকার