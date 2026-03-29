পাঠকের ছবি (২৯ মার্চ ২০২৬)

ধলেশ্বরী নদীর পাড় ধরে হাঁটছিলাম। হঠাৎ বুনো ফুলের একটা ঘ্রাণ পেলাম। এভাবেই নদীর পাড়জুড়ে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে চারপাশে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের কাঠপট্টি ধলেশ্বরীর পাড় থেকে ২৮ মার্চ তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
চৈত্রের একটি রৌদ্রোজ্জ্বল মিষ্টি সকালে শিশুরা ফুটবল খেলার জন্য তাদের গোল মেরামত করছে। রাতে হালকা ঝড়বৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃতি বেশ ঠান্ডা। শিশুরা মেতেছে দুরন্তপনায়। এই ছবিটি আমাদের শৈশবে নিয়ে যায়। পশ্চিম আটঘরিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৯ মার্চ ২০২৬ছবি: মানস মাহাতো
মৌচাক। ছবিটি আজ রোববার (২৯ মার্চ ২০২৬) ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার কুতুবা ইউনিয়ন এলাকা থেকে তোলাছবি: মোবাশ্বির হাসান শিপন
বিধ্বস্ত মনে নতুনের ডাক। পুরান ঢাকা, ২৯ মার্চ ২০২৬ছবি: সাদিয়া আফরিন টুম্পা
জলাশয়ের ধারে অবসরের বিকেল—কেউ সুরের মূর্ছনায়, কেউ আড্ডায়, কেউ–বা নীরবতায় খুঁজে চলছে ব্যক্তিগত ঠিকানা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: তানভীর হাসান রামিম