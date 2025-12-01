পাঠকের ছবি (১ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
দিনের শেষে ঘরে ফেরা—মায়ের মাথায় ফসল, বোনের কাঁধে ভাই। ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়েছে ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা থেকেছবি: আব্দুস শাহীন
শীতের আমেজ বাড়ছে। শীতের অন্যতম প্রধান আর্কষণ খেজুরের রস। গ্রামাঞ্চলে খেজুরগাছের অসাধারণ দৃশ্য পথচারীদের নজর কাড়লেও শহরাঞ্চলে এর দেখা মেলে না। শহরে, জেলা সদরে গড়ে ওঠা বড় বড় দালানকোঠার মাঝে টিকে থাকা তেমনি এক উঁচু খেজুরগাছে রস পাওয়ার প্রত্যাশায় গাছি মসলিম মিয়া গাছ কাটছেন। মানিক মিয়ার বাসার সামনে, নাজিরপাড়া, চাঁদপুরছবি: মো. সাখওয়াত হোসাইন
পল্লিগ্রামের অনেক ঘরে এখন ধান সেদ্ধ করার কাজ চলে। গ্রামের কিষানিরা এ সময় অনেক ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন। তাই সকাল সকাল ধান সেদ্ধ করে রোদে শুকাতে যেতে হবে। আলীপুর, কালকিনী, মাদারীপুর, ৩০ নভেম্বর ২০২৫ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
চড়ুই পাখিটির খাবারের জন্য সংগ্রাম। পুরান ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজুন নাহার
পদ্মা নদী। রাজশাহী কলেজ থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের কাছে ঝিলংজা ইউনিয়নের চান্দেরপাড়ায় নির্মিত ঝিনুক ও শামুক গঠন আকৃতির দৃষ্টিনন্দন ছয়তলাবিশিষ্ট কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশন। ২৯ একর জায়গার ওপর গড়ে তোলা ১ লাখ ৮৭ হাজার বর্গফুটের এই আইকনিক রেলস্টেশনের স্থপতির নাম মো. ফয়েজ উল্লাহ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
হেমন্তের একটি মিষ্টি দুপুরে আলু রোপণের জন্য পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি প্রস্তুতির কাজ চলছে। চাষের জন্য কেঁচোসহ নানা রকমের ছোট ছোট পোকামাকড় ধরার কাজে ব্যস্ত ফিঙেটি। পশ্চিম আটঘরিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর ২০২৫ছবি: মানস মাহাতো
বড় হতে হতে আমরা সারল্য হারিয়ে ফেলি। তখন শিশুরা পৃথিবী রক্ষার দায়িত্ব নেয়। পৃথিবী নামক দৈত্যের রাজত্ব করা বাগানে শিশুরাই ফুলের চাষ করে আর মুগ্ধতা ছড়ায়। ষোলশহর রেলস্টেশন, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ