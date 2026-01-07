পাঠকের ছবি (৭ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
শীতের রৌদ্রময় সকালে মেঠো পথ ধরে সাইকেল চালিয়ে নিজ নিজ জমির দিকে ছুটে চলেছেন কয়েক কৃষক। গ্রামবাংলার কৃষকের জীবনে সাইকেল যেন অবিচ্ছেদ্য এক সঙ্গী। প্রতিদিনের যাতায়াত থেকে শুরু করে হালকা ও মাঝারি বোঝা বহন—সবই চলে এই নির্ভরযোগ্য বাহনে। নীরব মেঠো পথে সাইকেলের চাকার শব্দের সঙ্গে মিশে থাকে তাঁদের পরিশ্রম আর জীবনের ছন্দ। সাইকেলই যেন তাঁদের নিত্যদিনের সাথি, সংগ্রাম আর স্বপ্নের পথচলার সহযাত্রী। বেলতলা, যশোরছবি: সজীবুর রহমান
এক বালক ঘুড়ির দোকান থেকে ঘুড়ি কিনে বের হওয়ার সময়ই আমার চোখে পড়ল। তীব্র শীত তার ছোট বেলার দুরন্তপনাকে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারেনি। এখন জানুয়ারি মাস। পড়াশোনার তেমন চাপ নেই। তাই অবসর সময়টাকে সে উপভোগ করতেই শীতের মধ্যে ঘুড়ি কিনছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম বাজার থেকে ৫ জানুয়ারি তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ